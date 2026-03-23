Ordu Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesi Tayfun Gürsoy Parkı'nda kentin buluşma noktalarından bir tanesi olacak olan ve çeşitli aktivitelerin yapılabileceği 'Etkinlik ve Fuar Alanı' çalışmalarında sona geldi.

ORDU (İGFA) - Ordu Altınordu ilçesinde de önemli dokunuşlarla büyük işlere imza atan Büyükşehir Belediyesi, ilçenin kalbi konumundaki Tayfun Gürsoy Parkı'nı geçtiğimiz yıllarda modern şehircilik kimliğine uygun çalışmalarla yenileyerek vatandaşın kullanıma sundu.

Tayfun Gürsoy'da şimdi de yeni bir çalışma yapan Ordu Büyükşehir Belediyesi, park içerisine şehrin toplanma mekanlarından bir tanesi olacak bir çalışma gerçekleştirdi.

ORDU'DA BULUŞMALAR BU PARKTA OLACAK

Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda park içerisine 'Etkinlik ve Fuar Alanı' adı altında yeni bir mekân kazandırdı. Yapılan çalışma kapsamında 1500 metrekarelik alanın üzeri mebran kaplama sistemi ile örtülerek dört mevsim kullanılabilir hale getirildi.

Kent mobilyalarının yerleştirildiği ve modern aydınlatmalarla donatılan alan Orduluların yeni buluşma noktalarından bir tanesi olmaya hazırlanırken peyzaj düzenlemelerinin ardından kullanıma açılacak.