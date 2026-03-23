Yozgat Valiliği, sahipli köpeklerin kuduz aşılarının yapılması ve mikroçip ile kayıt altına alınması çalışmalarının devam ettiğini duyururken, yasağa uymayanlara yüksek idari para cezaları uygulanacak.

YOZGAT (İGFA) - T.C. Yozgat Valiliği, il merkezi, ilçeler ve köylerde sahipli hayvanlara yönelik kuduz aşısı ve mikroçip uygulamalarının devam ettiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, köpek sahipleri İl veya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine 260 TL yatırarak dilekçe (beyanname) ile başvuruda bulunabilecek. Başvurusu yapılan, 6 aylık yaşa kadar sahipli köpekler kayıt altına alınacak ve kuduz aşıları uygulanacak.

Valilik, yasal düzenlemelere uymayanlara uygulanacak cezaları da hatırlattı.

Buna göre; 6 aylıktan büyük köpeklere 10 bin 423 TL idari para cezası uygulanacak ve mikroçip ancak ceza sonrası takılabilecek. Sahipli hayvanını terk edenlere 108 bin 370 TL idari para cezası verilecek. Hayvanı tehlike oluşturacak şekilde serbest bırakan veya kontrolünü ihmal eden kişilere ise Türk Ceza Kanunu'nun 177. Maddesi uyarınca 6 aya kadar hapis ve adli para cezası uygulanacak.

Valilik vatandaşları, kayıtlı hayvanlarını köy ve mahallelerde bağlı tutmaları, serbest bırakmamaları ve terk etmemeleri konusunda uyardı. Yapılan açıklamada, 'Kayıt altına alınan her hayvan hem onların güvenliği hem de toplum sağlığı için büyük önem taşıyor' denildi.