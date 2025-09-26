İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, Bursa tekstil sektörünün kalbi olan Vişne Caddesi’ndeki büyük çöküşü gündeme getirdi. Türkoğlu, konuyu TBMM’nin açılışında, ilgili bakanlıklara yönelik soru ve araştırma önergeleriyle, Meclis çatısı altına da taşıyacağını duyurdu.BURSA (İGFA) - İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, bir zamanlar Türkiye’nin tekstil üssü olan Vişne Caddesi’nin, bugün kepenklerin kapandığı, “satılık” ve “kiralık” tabelalarının çoğaldığı bir hayalet caddeye dönüştüğünü vurguladı.

Milletvekili Türkoğlu, cadde esnafıyla yaptığı görüşmelerin ardından çarpıcı tabloyu; "10 bin işyerinden bugün yalnızca 5-6 bini ayakta kaldı. 30 kişinin çalıştığı atölyeler 5 kişiye düştü.

2019’da 14 kişinin koli yaptığı yerde bugün sadece 4 kişi çalışıyor. Kumaş fiyatı aynı kaldı ama işçilik maliyeti 4 kat arttı; esnaf eksiye çalışıyor" diyerek özetledi.

Sektördeki en büyük haksız rekabetin Suriyeli göçmen esnaflar üzerinden yürüdüğünü vurgulayan Milletvekili Türkoğlu, "Vergisiz, algısız, denetimsiz mal gönderiyorlar. Bursa’da para kazanıp Mısır’da fabrika açıyorlar. Bursa’nın öz evladı ise kepenk kapatıyor!” dedi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nı da eleştiren İYİ Partili Selçuk Türkoğlu, “Esnafa yol göstereceğine konkordato dersi veriyorlar. Sorun nasıl çözülür değil, batarken nasıl iflas edilir onu anlatıyorlar!” diye konuştu. Türkoğlu, artan kargo, enerji, KDV, sigorta maliyetlerinin de esnafın belini büktüğünü belirtirken, güvenlik sorununa da dikkat çekti. İYİ Partili Türkoğlu, “Ara sokaklarda ışıklar yanmıyor, hırsızlık kol geziyor, klimalar bile çalınıyor. Vişne Caddesi’nin kimliği yok ediliyor. Tekstilcinin nefes alması için adım atılmıyor, Vişne Caddesi kaderine terk ediliyor. Bu ayıp Bursa’ya yakışmaz, bu ihmal Türkiye’ye yakışmaz!” diyerek konuyu, soru ve araştırma önergeleri ile TBMM çatısı altına da taşıyacağını açıkladı.