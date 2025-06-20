Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sektör Kurulu, Bursa'nın deprem riskine ve acil kentsel dönüşüm ihtiyacına dikkat çekerek, İstanbul'da başarıyla yürütülen "Yarısı Bizden" kentsel dönüşüm kampanyasının bir an önce Bursa için de hayata geçirilmesi yönünde yetkililere acil çağrıda bulundu.BURSA (İGFA) - MÜSİAD Bursa İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sektör Kurulu üyeleri, Sektör Kurulu Başkanı Muhammet Adiloğlu’nun ev sahipliğinde Adiloğlu İnşaat’ın Cumalıkızık’taki kentsel dönüşüm projesine bir teknik inceleme gezisi düzenledi. Etkinlik kapsamında, Bursa Teknik Üniversitesi Rektör Yardımcısı, Prof. Dr. Beyhan Bayhan’dan deprem güvenliğinde kritik rol oynayan sismik izolatör teknolojisi hakkında önemli bilgiler alan kurul üyeleri, dönüşümün önemini yerinde teyit etti.

Teknik gezinin ardından gerçekleştirilen sektör kurulu toplantısının ana gündem maddesi ise Bursa’nın riskli yapı stoğu ve dönüşüm sürecinde vatandaşların karşılaştığı finansal zorluklar oldu. Toplantıda, İstanbul modeli olan "Yarısı Bizden" kampanyasının, Bursa'daki dönüşümü hızlandıracak hayati bir çözüm olacağı konusunda fikir birliğine varıldı.

“VATANDAŞIN TEK BAŞINA BU YÜKÜ KALDIRMASI GÜÇ”

Toplantı sonrası değerlendirmelerde bulunan MÜSİAD Bursa İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sektör Kurulu Başkanı Muhammet Adiloğlu, “Bursa’mız, tıpkı İstanbul gibi önemli bir deprem kuşağında yer alıyor ve ciddi bir riskli yapı stoğuna sahip. Geçmişte yaşadığımız depremler, kentsel dönüşümün ne kadar acil bir mesele olduğunu bize defalarca gösterdi. Ancak mevcut ekonomik koşullarda, vatandaşlarımızın bireysel imkanlarla bu dönüşümü gerçekleştirmesi son derece güç. İstanbul’da uygulanan ‘Yarısı Bizden’ kampanyası sayesinde riskli binalarını yenilemek isteyen vatandaşlara devlet tarafından ciddi bir finansal destek sağlanıyor. Bu desteğin Bursa’da da uygulanmasını bekliyoruz. Kampanya, Bursa’daki kentsel dönüşüm sürecini hızlandıracak, riskli yapıların dönüşümünü kolaylaştıracak ve binlerce hemşehrimizin daha güvenli konutlarda yaşamasına olanak tanıyacaktır.” dedi.

“DEVLETİMİZİN BU KONUDAKİ HASSASİYETİNE İNANIYORUZ”

Bursa'nın da bu önemli destekten faydalanarak kentsel dönüşümde hak ettiği yere gelmesini temenni ettiklerini belirten Adiloğlu “ Devletimizin bu konudaki hassasiyetine ve kararlılığına inanıyoruz Hemşehrilerimizin can güvenliği ve şehrimizin geleceği için bu adımın atılması büyük önem arz etmektedir. Kamuoyunu ve yetkilileri bu konuda duyarlılığa davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.