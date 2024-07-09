“Dünyanın En Büyük 5. Yumuşak Şeker Üreticisi” Kervan Gıda, Polonya'daki tesisinde yaklaşık 5 milyon euro yatırım harcaması yaptığı yeni üretim hattını devreye aldı. Üretim hattının şirketin yıllık cirosuna 35 milyon dolar katkı sağlaması bekleniyor.

İSTANBUL (İGFA) - Kervan Gıda, Polonya'daki bağlı ortaklığı ZPC Otmuchow S.A.'nın 1,5 yılda yaklaşık 5 milyon Euro yatırım harcaması yaptığı yeni açılan jelly hattının tamamlandığını ve devreye alındığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklama ile duyurdu.

“TOPLAM KAPASİTEMİZ İSE YILLIK 123 BİN 910 TON SEVİYESİNE ULAŞMIŞ DURUMDA”

Devreye alınan hattın yıllık üretim kapasitesinin yıllık 10 bin ton seviyesinde olduğunu belirten Kervan Gıda Genel Müdürü İdris Can; “Gerçekleştirdiğimiz yatırım ile birlikte Polonya’daki üretim kapasitemiz yıllık 35 bin 930 tona ulaştı. Bu üretim hattımız tam kapasite çalışmaya başladığında yıllık ciromuza katkısının yaklaşık 35 milyon dolar olacağını öngörüyoruz. Türkiye, Polonya ve Mısır tesislerimizdeki toplam kapasitemiz ise yıllık 125 bin ton seviyesine ulaşmış durumda” dedi.

“DAHA GÜÇLÜ BİR YAPIYA KAVUŞMAK İÇİN ÇALIŞMALARA DEVAM EDECEĞİZ”

Polonya'daki OTC (borsa dışı piyasa) ve ihracat hedeflerini arttırmaya odaklandıklarının altını çizen Can, sözlerine şöyle devam etti: “Polonya’daki büyüme stratejimizi 3 ana eksende yürütüyoruz. Bunlardan ilki, katma değeri yüksek niş kategorilere odaklanmak ve OTC tarafındaki pazar hacmini geliştirmek. OTC tüm dünyada sürekli genişleyen bir pazar ve yüksek karlılık kapasitesine sahip. Polonya'da, 3 yıl içerisinde OTC ve ihracat ile toplam hedef payımızı %70'e çıkartmaya odaklandık. Polonya’daki büyüme stratejimizi göz önünde bulundurduğumuzda, diğer bir adımımız fabrikaları ve üretim tesislerini konsolide ederken üretimde ve yönetimde standartları oluşturarak, süreçleri yalın ve sürdürülebilir bir hale getirmek olacak. Polonya’daki satış gücümüzü arttırarak geleneksel kanalda, modern kanalda, ihracat kanalında ve OTC tarafında daha güçlü bir yapıya kavuşmak için çalışmalara devam edeceğiz.” dedi.