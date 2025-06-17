Adiloğlu İnşaat tarafından Cumalıkızık Mahallesi’nde kentsel dönüşüm sistemi yoluyla inşa edilen Cumalıkızık Cevher Projesi, 1 blok ve 72 daireden oluşuyor.BURSA (İGFA) - Aynı zamanda altı adet ticari bölümü de mevcut. Bursa’da bir ilk olarak hayata geçirilen kentsel dönüşüm projesinin temelinde 53 adet sismik izolatör bulunuyor Proje Müdürü İbrahim Aydın ve projenin şantiye şefi Hasan Feyzi Sertel’in gerçekleştirdiği sunumlarla yapılan proje tanıtımının ardından Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Derneği Yönetim Kurulu Üyeleri, yapıyı inceleme fırsatı da buldu.

Proje hakkında bilgiler veren Adiloğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Adiloğlu, yer sahibi Mehmet Cüneyt Elibol’un talebi üzerine hayata geçirdikleri projenin Bursa’da güzel bir örnek olduğunu söyledi. Deprem gerçeğinin zaman zaman kendini hatırlattığı Bursa’da ve Türkiye’de sismik izolatörün yaygınlaşması gereken bir sistem olduğunu ifade eden Muhammet Adiloğlu, sismik izolatörlerin olası afetlerin neden olabileceği can ve mal kayıplarına karşı dünya genelinde kabul gören en güvenli sistemler olduğunu belirtti.

Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Esra Yıldız İnhanlı ise yapıların doğru ve zamanında denetlenmesi ile birlikte sismik izolatörler gibi teknolojilerin yapılarda kullanılmasının olası afetlerin acı reçetelerine karşı güvenilir önlemler olduğunu ifade ederek, Bursa’ya örnek olan projede emeği geçen herkese teşekkür etti.