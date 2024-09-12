Bursa, tarihi ve kültürel zenginliklerinin yanı sıra eski pasajları ile de ön plana çıkıyor. Bu pasajlardan biri de şehrin merkezinde bulunan Çiçek Pasajı, yalnızca tarihî dokusuyla değil, aynı zamanda düğün, nişan, söz ve kına malzemeleri satan dükkanlarıyla ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Çiçek Pasajı, tarihi bir alışveriş merkezi olarak uzun yıllardır şehre hizmet ediyor.

Çiçek Pasajı, düğün, nişan ve kına gibi özel günler için gerekli malzemelerin satıldığı dükkânlara ev sahipliği yapıyor.

Bursa’da evlenecek çiftlerin ve ailelerinin uğrak noktası haline gelen pasajda, kına malzemelerinden gelin buketlerine, nikâh şekerlerinden davetiyelere kadar birçok ürün bulunuyor.

Hem uygun fiyatları hem de geniş ürün yelpazesi sayesinde ziyaretçiler, burada ihtiyaç duydukları tüm malzemeleri kolayca temin edebiliyorlar.