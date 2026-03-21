Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Bursa'nın Fethinin 700. Yılı' kapsamında önemli etkinliklere imza atılıyor. 'Köklerimizden geleceğe' temasıyla hazırlanan tarihi sergilerden akademik buluşmalara, sanat etkinliklerinden çocuklara özel programlara, söyleşilerden keşif rotalarına kadar birçok program, fethin coşkusunu yıl boyunca Bursa'nın dört bir yanına yayıyor.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Bursa'nın Fethinin 700. Yılı' kapsamında önemli etkinliklere imza atılıyor. 'Köklerimizden geleceğe' temasıyla hazırlanan tarihi sergilerden akademik buluşmalara, sanat etkinliklerinden çocuklara özel programlara, söyleşilerden keşif rotalarına kadar birçok program, fethin coşkusunu yıl boyunca Bursa'nın dört bir yanına yayıyor.



Bursa Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı da bu kapsamda '700 Yıllık Mirasa, 700 Ulu Çınar: Geleceğe Kök Salıyoruz' projesini hayata geçirdi. Projeyle Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osmangazi'nin rüyasında simgeleşen çınar ağaçları kentin dört yanında toprakla buluşuyor. Kent genelinde 700 adet çınar dikimi gerçekleştiriliyor.

Tarihi dokunun yaşatılmasını ve gelecek nesillere yeşil bir miras bırakılmasını da amaçlayan projeyle, Bursa'nın 7 asırlık tarihi ve kültürel mirasının şahidi olan ulu çınarlar kentin dört bir tarafını süslüyor. Geçmişin asaletini ve geleceğe olan inancı temsil eden çınarlar, şehrin tarihi ve doğal güzellikleriyle bütünleşmesine de katkı sağlıyor.



Şu ana kadar 699 çınar fidanı toprakla buluşturulurken; 700. çınar, 4 Nisan Cumartesi günü Bursa Valisi Erol Ayyıldız ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'ın katılacağı özel bir törenle Bursa Mevlevihanesi'nde dikilecek.