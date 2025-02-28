Bursa’nın ‘Kent Anayasası’nı oluşturacak 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı çalışmalarını katılımcı bir anlayışla sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Bölgesel Muhtarlar Çalıştayı kapsamında Keles ve Harmancık’taki muhtarlarla bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi, 'Çevre Düzeni Planı' buluşmaları kapsamında sorumluluğundaki 17 ilçenin mahalle muhtarlarıyla buluşmaya devam ediyor.

Bursa Planlama Ajansı tarafından daha önce İnegöl, Karacabey, Mustafakemalpaşa, Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Kestel, Gürsu, Gemlik, Mudanya ve Orhangazi ilçelerindeki muhtarlarla buluşarak kente dair fikir alışverişinde bulunan Büyükşehir Belediyesi, bu kez Keles ve Harmancık ilçelerinin muhtarları ile bir araya geldi.

Keles Belediyesi Konferans Salonu’nda düzenlenen programa, ilçe muhtarlar derneklerinin başkanları ve muhtarlar katılım gösterdi.

1/100 bin Ölçekli Çevre Düzeni Planı çalışmaları hakkında katılımcılara bilgi veren Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Nazlı Yazgan, Bursa’nın yeni planlama vizyonunu da anlattı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in muhtarların görüşlerini ve katkılarını son derece önemsediğini belirten Nazlı Yazgan, sorunları hep birlikte el ele vererek çözeceklerini dile getirdi.

Program, soru cevap bölümüyle devam etti.