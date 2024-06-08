Bursa’nın UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer almasının 10. yıl dönümü, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen sergi ve panel programlarıyla kutlanıyor.BURSA (İGFA) - Binlerce yıllık tarihi ve kültürel değerlere, doğal güzelliklere sahip olan Bursa’nın UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alışının 10’ununcu yılı çeşitli programlarla kutlanıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi ve UNESCO Bursa alan Başkanlığı işbirliğiyle sergi ve paneller düzenlenerek farkındalık oluşturuluyor. Bu kapsamda Tayyare Kültür Merkezi’nde ‘Bursa’nın Yaşayan UNESCO Dünya Mirası Alanları: Objektiflerden 10. Yıl’ sergisi düzenlendi. Serginin ardından düzenlenen panele, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer, UNESCO Bursa Alan Başkanı Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programda konuşan Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız, UNESCO Dünya Mirası Listesi’ne dahil olmanın zor bir süreç olduğunu söyledi. Listeye dahil olmanın ardından alanlardaki sürdürülebilirliği sağlamanın daha önemli olduğunu belirten Mehmet Yıldız, Bursa’nın farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış, Osmanlı Devleti’nin kuruluşuna sahne olmuş, eşsiz tarih, kültür ve tabiat güzelliklerine sahip bir kent olduğunu ifade etti. Birçok farklı mimari özellikleri taşıyan eserlerle dolu Bursa’nın aynı zamanda Türkiye’nin kalkınmasına katkı sağlayan lokomotif konumunda olduğunu anlatan Yıldız, “Dünya Miras Listesi’ne girmek, yalnızca yurdumuz için değil, tüm dünya için zor bir süreç. Listeye dahil olduktan sonra alanların sürdürülebilirliğini sağlamak ise büyük bir sorumluluk. Bugüne kadar korumuş olduğumuz alanlarımızı bundan sonra da korumamız gerekiyor. Başta Bursa Alan Başkanlığı’mız olmak üzere kentimizin bu büyük gururunda emeği olan, desteklerini esirgemeyen tüm kurum, kuruluş ve katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.

UNESCO Bursa Alan Başkanı Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu ise Bursa’nın dünya miras listesine girişinin 10. yılını kutladıklarını hatırlattı. Bursa’nın 2000 yılında geçici listeye, 2014 yılında ise UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girdiğini kaydeden Dostoğlu, “Bu süreç için gerçekten çok büyük uğraş verildi. Bu büyük bir sorumluluk ve sürdürülebilir olması için tüm gayretimizle bugünlere gelmiş bulunmaktayız” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından gerçekleştirilen Moderatörlüğünü Prof. Dr. Can Binan yaptığı ‘Farklı Deneyimler, Ortak Sorumluluklar’ konulu panele geçildi. UNESCO Bursa Alan Başkanı Prof. Dr. Neslihan Dostoğlu, İstanbul Alan Başkanı Mustafa Tural, Nemrut Alan Başkanı Onur Yıldız ve Bergama Alan Başkanı Dr. Emre Ataberk’in konuşmacı olduğu panelde, deneyimlerini paylaşan konuşmacılar tarafından dünya ve Türkiye genelindeki çalışmalardan örnekler sunuldu.

Panelin sonunda ‘Bursa’nın Yaşayan UNESCO Dünya Mirası Alanları: Objektiflerden 10. Yıl’ sergisi için yarışan ve dereceye giren fotoğraf sanatçılarına ödüllerini Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Yıldız ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer verdi.