Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Meydan Mahallesi'nde hizmete giren atölyenin açılışına katılarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, eşi Emine Kahveci ile birlikte, çocuklar ve yetişkinler için sanat ile bilimi buluşturacak Düş Bahçesi Sanat ve Bilim Atölyesinin açılış programına katıldı.

Meydan Mahallesinde hizmet vermeye başlayan atölyenin açılışında, Kütahya Yöresel Lezzetler ve El Sanatları etkinliğinde stant açarak emeğini görünür kılan işletme sahibi Resmiye Dündar ve davetliler de yer aldı.

Başkan Kahveci, atölyeyi gezerek yürütülecek çalışmalar ve planlanan etkinlikler hakkında bilgi aldı. Sanatın, teknolojinin ve bilimin özellikle çocukların gelişimindeki önemine dikkat çeken Kahveci, hayal gücü, merak ve üretkenliği destekleyen çalışmaların şehrin sosyal ve kültürel yaşamına katkı sunduğunu söyledi.

Açılışın ardından atölye ekibine başarı dileyen Kahveci, Düş Bahçesi Sanat ve Bilim Atölyesi'nin Kütahya'ya ve vatandaşlara hayırlı olmasını temenni ederek emeği geçenlere teşekkür etti.