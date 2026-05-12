Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvin'in zengin biyolojik çeşitliliğini korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla hazırlanan 'Artvin Bitki Genetik Kaynaklarının Toplanması ve Muhafazası Projesi' kapsamında önemli bir adım atıldı.

Vali Turan Ergün'ün başkanlığında, Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yılmaz Boz ile İl Tarım ve Orman Müdürü Neşet Ulutaş katıldı.

Toplantıda, Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Teknik Koordinatörü Dr. Erkan Özata, Ziraat Yüksek Mühendisleri Doç. Dr. İdris Macit ve Dr. Erol Aydın tarafından hazırlanan 'Artvin Bitki Genetik Kaynaklarının Toplanması ve Muhafazası Projesi'ne ilişkin sunum toplantısı gerçekleştirildi.