İzmir'de Efes Selçuk Belediyesi'nin 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında düzenlediği etkinlikler, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen kahvaltı programıyla başladı.

İZMİR (İGFA) -Efes Selçuk'un engel tanımayan çocukları ve aileleriyle bir araya gelen Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; 'El ele tutuştuğumuz sürece, yan yana durduğumuz sürece aşamayacağımız hiçbir engel yok' dedi.

ENGELLERİ RİTİMLE VE MÜZİKLE AŞIYORLAR

'Bir Çay, Bir Sohbet, Bolca Eşitlik' sloganıyla düzenlenen kahvaltı programında engelsiz çocuklar ve aileleri keyifli anlar yaşadı. Programın ardından Efes Selçuk Belediyesi Ritim Dersi Eğitmeni Kerim Akgüneş'in öncülüğünde, Engelsiz Yaşam Merkezi'nde ritim eğitimi alan gençler 'Ritimle Gelen Özgürlük Gösterisi' adlı performanslarını sergiledi. Gösteri izleyenlerden büyük alkış alırken, Duygu Aktaş da müzik dinletisiyle etkinliğe renk kattı.

ENGELSİZ ÇOCUKLAR VE AİLELERİNE DESTEK

Etkinlik kapsamında, İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü tarafından 'Sosyal Beceriler ve Arkadaş İlişkileri Atölyesi' düzenlendi. Efes Selçuk Belediyesi koordinasyonuyla gerçekleştirilen eğitim ve farkındalık çalışmasına Engelsiz Kafe çalışanlarının yanı sıra engelsiz çocuklar ve aileleri de katıldı.

Psikolog Göksu Özizmirliler tarafından gerçekleştirilen ilk oturumda; hak temelli yaklaşım, kapsayıcı iletişim, erişilebilirlik, engelli bireylerle doğru iletişim yöntemleri ve toplumsal farkındalık konularında bilgiler verildi. Atölyede ayrıca engelli bireyler ve ailelerine yönelik psikolojik destek süreçlerine ilişkin görüş ve öneriler de paylaşıldı.

'ENGELSİZ GENÇLERİMİZE İSTİHDAM SAĞLIYORUZ'

Her bireyin bir engelli adayı olduğuna dikkat çeken Başkan Sengel, uzun yıllardır engel tanımayan çocuklarla birlikte çalıştıklarını belirterek; 'Onların hayata tutunması, yaşamın içinde aktif olarak yer alması hepimiz için çok kıymetli. Bu nedenle açtığımız Engelsiz Kafe ile gençlerimize istihdam sağlayarak ekonomik hayatın bir parçası olmalarına katkı sunuyoruz. Engelsiz Yaşam Merkezi'nde ise dayanışma ağını güçlendiriyor, sosyal hayatın içerisinde var oluşlarına birlikte tanıklık ediyoruz. Engel tanımaz çocuklarımız bizlere ilham veriyor. Onlarla birlikte kendimizi daha güçlü hissediyoruz. İyi ki varsınız, hep var olun. Bu mekanlar sizin. Sizler bu dayanışmanın çok kıymetli parçalarısınız' dedi.

Efes Selçuk Belediyesi tarafından Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen etkinliklerin hafta boyunca devam edeceği belirtildi. Etkinliklere ilişkin ayrıntılı bilgiye belediyenin sosyal medya hesaplarından ulaşılabiliyor.