Konya'da Selçuklu Belediye personeli ve vatandaşlar Kızılay Kan Merkezi tarafından yürütülen kan bağışı kampanyasına destek verdi.

KONYA (İGFA) - Selçuklu Belediyesi, toplumsal dayanışmayı ve farkındalığı artıracak projeleri sürdürmeye devam ediyor. Bu kapsamda belediye hizmet binasında düzenlenen kan bağışı kampanyasına destek vererek ihtiyaç sahiplerine umut oldu.

Belediye çalışanları ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kampanyada çok sayıda gönüllü kan bağışında bulundu. Gün boyunca devam eden kampanyada,Kızılay ekipleri tarafından bağışçılara gerekli bilgilendirmeler yapılarak güvenli şekilde kan alımı gerçekleştirildi. Bu kampanya ile birlikte toplumsal farkındalık sağlanarak vatandaşlar kan ihtiyacı olan hastalara umut olmaya devam ediyor.

Başkan Pekyatırmacı, 'Selçuklu Belediyesi olarak her zaman yardımlaşmayı destekleyeceğiz'

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı da kan bağışı kampanyasının dayanışma duygusunu arttırdığını vurgulayarak 'Kan bağışı, hayat kurtaran en önemli sosyal sorumluluklardan biridir. Selçuklu Belediyesi olarak her zaman yardımlaşma ve dayanışmanın yanında olmaya devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın ve belediye personelimizin kampanyaya gösterdiği ilgi bizleri memnun etti. Verilen her bir ünite kan, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için umut olacaktır. Bu anlamlı kampanyaya destek veren herkese teşekkür ediyorum' diye konuştu.