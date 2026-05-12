Karabağlar Belediyesi Sosyal Etkinlik Merkezi (KARBEM) tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen Bahar Şenliği, sınav maratonu öncesinde gençlere moral ve motivasyon oldu. Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay'ın da katıldığı etkinlikte öğrenciler hem eğlendi hem de yoğun sınav temposuna kısa bir mola verdi.

İZMİR (İGFA) - İzmir'in Karabağlar ilçesinde düzenlenen şenlik öncesinde öğrencilere seslenen Başkan Kınay, Karabağlar Belediyesi'nin eğitim alanındaki çalışmalarını anlatarak, çocukların ve gençlerin geleceğe eşit fırsatlarla hazırlanabilmesi için tüm imkanların seferber edildiğini söyledi. Kınay, 'Çocuklarımızın eşit olduğu, eşit fırsatlara sahip olduğu bir geleceği birlikte kuruyoruz. Onların hayat yolculuğunda en güzel adımlarına eşlik etmek bizim için büyük bir onur' dedi.

Konuşmasında gençlere duyduğu güveni de dile getiren Başkan Kınay, bugün birlikte fotoğraf çektirdiği öğrencilerle ilerleyen yıllarda başarılarını kutlamak için yeniden bir araya geleceklerine inandığını söyledi.

Kendi oğlunun da üniversite sınavına hazırlandığını belirten Kınay, ailelerin ve öğrencilerin yaşadığı heyecanı yakından hissettiğini ifade ederek sınava hazırlanan tüm gençlere moral verdi.

KARBEM'İN ÜÇÜNCÜ ŞUBESİ AÇILIYOR

Karabağlar Belediyesi'nin eğitim yatırımlarının artarak süreceğini belirten Kınay, KARBEM'in üçüncü şubesinin de yakında hizmete açılacağının müjdesini verdi. Daha fazla öğrenciye ulaşmayı hedeflediklerini kaydeden Kınay, eğitim desteklerinin kapsamını genişletmeye devam edeceklerini söyledi.

Gençlerin kötü haberlerle değil; başarıları, umutları ve mutluluklarıyla anılması gerektiğini vurgulayan Başkan Kınay, konuşmasının sonunda ise Mustafa Kemal Atatürk'ün çağdaş eğitim anlayışı doğrultusunda çalışmaya devam edeceklerini belirterek akademisyenlere, öğretmenlere, belediye çalışanlarına ve ailelere teşekkür etti.

Geleneksel Oyunlarla Renkli Görüntüler

Protokol konuşmalarının ardından şenlik alanı renkli görüntülere sahne oldu. Öğrenciler konserler eşliğinde eğlenirken, geleneksel oyunlarla da unutulmaz anlar yaşadı. Yumurta taşıma, sandalye kapmaca, halat çekme ve çuval yarışı gibi etkinliklerde kıyasıya mücadele eden gençler hem stres attı hem de takım ruhunu pekiştirdi.