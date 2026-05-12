Bursa'da Osmangazi Belediyesi, Anneler Günü'ne özel olarak renkli bir etkinliğe imza attı. Anneler ve kızların da birlikte darbuka çaldığı gece, coşku ve duygu dolu anlara sahne olurken, etkinlik izleyicilerden yoğun ilgi gördü.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, Anneler Günü'ne özel düzenlediği etkinlik ile kadınların sanatla bütünleşen emeğini ve anne-çocuk bağının gücünü aynı sahnede buluşturdu.

Osmangazi Kent Konseyi ve Bursa'da farklı meslek gruplarından kadınların 2 yıl önce bir araya gelerek kurduğu Ahenka Kadın Ritim Topluluğu ile birlikte gerçekleştirilen Osmangazi Gösteri Merkezi'ndeki konsere ilgi yoğun oldu. Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Sevim Sakallı ve Osmangazi Belediyesi Meclis Üyesi Cemile Yılgör'ün de eşlik ettiği tamamı kadın katılımcılardan oluşan etkinlikte sahneye çıkan ritim topluluğu üyeleri, darbuka performanslarıyla izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Kısa sürede büyük bir uyum yakalayarak profesyonel seviyeye ulaşan Ahenka Kadın Ritim Topluluğu kursiyeleri, sahnedeki enerjisiyle izleyicilerden tam not aldı.

ANNELER VE KIZLARININ DARBUKA ŞOVU BEĞENİ TOPLADI

Anneler Günü için bu özel etkinlikte, bazı anneler çocuklarıyla birlikte sahneye çıkarak darbuka çaldı. Birlikte eğitim alan anneler ve kızların ritim eşliğinde sergilediği uyumlu performanslar, salonda alkışlarla ödüllendirildi. Aynı ritmi tutan anneler ve çocuklar, sevgi ve dayanışmanın en güzel örneklerinden birini de sahneye taşıyarak etkinliğin anlamını zenginleştirdi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlik boyunca kadınlar, kendilerini ritimlere bırakarak doyasıya eğlendi.

Yoğun katılımdan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Osmangazi Kent Konseyi Başkanı Sevim Sakallı, renkli etkinliğe ilişkin 'Osmangazi Belediyesi ve Osmangazi Kent Konseyi olarak Anneler Günü'nde anneleri biraz dertlerden uzaklaştırıp, kısa bir süreliğine de olsa eğlendirmek istedik. Katılımın yoğundan dolayı çok mutluyuz, elimizden geldiğince özellikle özel günlerde kadınlara daha fazla önem verdik, onları bir nebze olsun rahatlatmayı görev ediniyoruz. İnşallah onlara elimizden geldiği kadar yardımcı olacağız.' ifadelerini kullandı.

'HER ŞEY ÇOK GÜZELDİ'

Büyük bir heyecan ile sahneye çıktıklarını belirten Ahenka Ritim Topluluğu Eğitmeni Nebahat Tosun ise 'Çok heyecanlıydık, çok eğlendik, her şey çok güzeldi. Bu etkinliği annelerimize özel yapmak istedik, bu açıdan annelerimizle birlikte çok güzel bir akşam geçirdik. Onları da eğlendirdik, kendimiz de eğlendik, mutluyuz.' şeklinde konuştu.

Sahneye kızıyla birlikte çıkan kursiyer Fatma Nice de 'Amacımız güzel anılar biriktirmekti, Anneler Günü'nde bu etkinlik çok güzel oldu, çok mutluyum.' dedi. Annesiyle birlikte sahne alan Nidanur Nice ise 'Annemle birlikte bu kursa yazıldık. Çok heyecanlıydık, çok güzel şarkılar eşliğinde darbuka çaldık. Hep beraber çok eğlenceli bir vakit geçirdik. Annemle birlikte sahnede beraber olduğum için çok duygusal anlar yaşadığım da oldu. Annemin ve tüm annelerin anneler günü kutlu olsun.' değerlendirmesini yaptı.

Hobi olarak başladığı darbuka çalmakta giderek profesyonel hale gelen bir başka kursiyer Tülay Çetin de, küçük kızıyla birlikte sahne aldı. Çetin, 'Kızım da benimle birlikte kursa gelerek, darbuka çalmayı öğrendi. Kızımla çaldığım için daha da heyecanlıyım.' sözlerine yer verirken, kızı Azra Çetin de annesiyle birlikte darbuka çalmanın çok güzel ve eğlenceli olduğunu dile getirdi.

Ritmin gücünü sahneye taşıyan kadınlar, darbukalar eşliğinde sergiledikleri performanslarla Osmangazili kadınlara coşku dolu anlar sundu.