Bayram SARAYOĞLU / ARTVİN (İGFA) - Artvinspor Kulübü Başkanı İrfan Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri, Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Murat Çalış, Artvin Adli Yargı Komisyonu Başkanı Osman Nuri Öz ile Artvin Baro Başkan Vekili Tuncer Başer'i makamında ziyaret etti. Başkan Yıldırım, ziyaretlerde, kulübün yürüttüğü çalışmalar, altyapı faaliyetleri ve geleceğe yönelik hedefleri hakkında bilgi verdi.

Kulüp bünyesinde bu yıl kadın voleybol takımını yeniden kuracaklarını belirten Yıldırım, amaçlarının 2. ligde kalıcı olup play-off mücadelesi vermek olduğunu kaydetti.

Yıldırım, ziyaretlerin sonunda Artvin Cumhuriyet Başsavcısı Murat Çalış, Artvin Adli Yargı Komisyonu Başkanı Osman Nuri Öz ile Artvin Baro Başkan Vekili Tuncer Başer'e Artvinspor takımının formasını hediye etti.