Bursa’nın Nilüfer ilçesindeki Akçalar Köyü, 2024 yılı Türkiye’sinde hala internet problemi ile mücadele ediyor.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Nilüfer ilçesine bağlı Akçalar Köyü, birçok noktasında internet çekmemesi dolayısıyla varlık içinde yokluk çekiyor. Altyapı çalışmalarının iki yıl önce tamamlandığı Akçalar Köyü’nde birçok noktada internet çekmiyor.

Öte yandan Bursa’nın gelişen yerleşim alanlarından biri olan Akçalar Köyü’nde elektrik kesildiğinde hayat duruyor. Bölgede elektrik kesildiğinde cep telefonu operatörleri de çalışmıyor ve vatandaşların internete ulaşımı tamamen kesiliyor.

Akçalar sakinleri 2024 yılında, Türkiye’nin en büyük şehirlerinden biri olan Bursa’da bulunan mahallelerinin internet probleminin bir an önce çözülmesini talep ediyor.