Bursa İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından bu yıl 4.’sü düzenlenen Zekâ Oyunları Süper Ligi'nin açılış töreni, Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ve Eski Milletvekili Faruk Ambarcıoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - "Oyun Dostluğu Güçlendirir" sloganıyla yola çıkan Zekâ Oyunları Süper Ligi, 9 ilçeden 97 ilkokul, 56 ortaokul ve 183 öğretmenin rehberliğinde 5 ay boyunca devam edecek. Etkinlik, Müdürlüğümüze bağlı Resmi Temel Eğitim kurumlarında görev yapan 183 gönüllü öğretmenin danışmanlığında düzenlenecek.

Bu süreçte, 1.224 ilkokul ve ortaokul öğrencisi her ay düzenli olarak yarışmalara katılacak. Ayrıca, etkinlik sayesinde dolaylı olarak 15.000 öğrenciyle etkileşim sağlanması hedefleniyor.

Öğrencilerin hem bireysel hem de sosyal gelişimlerine katkı sağlayan Zekâ Oyunları Süper Ligi, öğrencilere problem çözme alışkanlıkları kazandırmayı, stratejik yeteneklerini geliştirmeyi ve sosyal becerilerini güçlendirmeyi hedefliyor.

Ayrıca, öğrencilerin kendilerini ifade etme becerilerini pekiştiren Zekâ Oyunları, dostluk ilişkilerini güçlendirmelerine ve iletişim becerilerini geliştirmelerine olanak tanıyor. Etkinlik, fair-play (dürüst oyun) kuralları çerçevesinde rekabet etmeyi öğretirken, yarışmanın yalnızca kazanmak ya da kaybetmekten ibaret olmadığını da vurguluyor. Öğrenciler, etkinlik süresince ders dışı zamanlarını verimli geçirecek ve öğretmenlerinin rehberliğinde planlı bir şekilde elde edecekleri kazanımlar sayesinde önemli yaşam becerileri kazanacaklar.