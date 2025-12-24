Antalya Muratpaşa Belediyespor Basketbol Takımı, Büyük Erkekler Kategorisi'nde sezonu 10'da 10 yaparak tamamladı ve namağlup şampiyon olarak Bölgesel Lig'e katılma hakkı kazandı.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Basketbol İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Büyük Erkekler Kategorisi müsabakaları sona ererken, Bozdoğan Group sponsorluğunda mücadele eden Muratpaşa Belediyespor, oynadığı tüm karşılaşmaları kazanarak dikkat çekici bir başarıya imza attı. Sezon boyunca rakiplerine üstünlük kuran ekip, namağlup unvanıyla Bölgesel Lig biletini aldı.

Namağlup şampiyon Muratpaşa Belediyespor'un teknik ekibinde oyuncu-antrenör Ferhat Güleroğlu, koordinatör İrgecan Işık, yardımcı antrenör Serkan Yaşar ve istatistik sorumlusu Elif Akbulut yer aldı. Takımın oyuncu kadrosu ise Seray Yıldırım, Kerem Çetin, Kaan Kavraal, Sarp Güngör, Mehmet Ali Özçakıcı, Arda Merih, Yunus Miraç Nur, Ahmet İkbal Demir, Orkan Kırdar, Barış Volkan, Barış Gökmen ve Bora Ateş Erdem'den oluştu.