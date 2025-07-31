Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, yangınlardan zarar gören orman alanlarında ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmalarına başladığını duyurarak, söndürme çalışmalarına destek veren herkesi, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde fidan dikimine davet etti.BURSA (İGFA) - Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, kentte yaşanan ve herkesi derinden üzen orman yangınlarının söndürülmesinin ardından, zarar gören alanlarda yeniden orman ekosistemi oluşturmak için kolları sıvadı.

Orman Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda yürütülen ağaçlandırma ve rehabilitasyon çalışmaları, ormancılık bilimi ışığında gerçekleştirildiğinin altını çizen Müdürlük, yangınların söndürülmesinde cansiperane mücadele eden kamu kurumları, gönüllüler, vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür ederek, bu çabaların bir sonraki adımını duyurdu.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde, tüm destekçileri bir araya gelerek gelecek nesillere miras bırakılacak fidanları toprakla buluşturmaya çağıran Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, “Birlikte yeşil bir gelecek için” fidan dikimine katılmaya davet etti.