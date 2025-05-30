Bursa İli Hayvancılığı Geliştirme Birliği’nin (HAGEL) Olağan Genel Kurulu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in katılımıyla gerçekleştirildi.BURSA (İGFA) - HAGEL Olağan Genel Kurulu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve üye belediye başkanlarının katılımıyla Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi’nde yapıldı.

Toplantıda, encümen üyeliklerine Mustafa Işık, Bekir Aydın, Kamil Turan, Mustafa Aslan, Ramazan Sevim, Tuncay Kocabıyık ve Ercan Özel seçildi.

Bursa‘da hayvancılığı ve tarımı geliştirmek için destek vermeye devam edeceklerini söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, gıdaya erişimin ne kadar önemli olduğunu pandemi döneminde tüm dünyanın öğrendiğini belirtti. ,

Tarım alanlarını koruyarak ve hayvan sayısını artırarak üreticinin gelirlerini artırabileceğini ifade eden Başkan Bozbey, Bursa’da özellikle küçükbaş ve büyükbaş hayvan sayısının gittikçe düştüğünü dile getirdi.

Küçük işletmelerin kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceğini anlatan Başkan Bozbey, “Özellikle hayvancılığı geliştirmek amacıyla çalışmalarımız var. HAGEL ile birlikte projeler hazırladık. Doğurganlığı yüksek 1000 civarında küçükbaş hayvan alıp, 10 koyun ve 1 koç olmak üzere ilk aşamada 100 küçük aile işletmesine teslim etmeyi planlıyoruz. Bu, önceki yıllarda da denenmiş ama başarılı olunamamış. Bizler bu yüzden işletmelerden teminat almalıyız. Bir yıl sonra teslim edilen koyunların yarısını, ikinci yılında da diğer yarısını alarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırmalıyız. Yapılacak denetimlerle projenin yürüyeceğine, aile işletmelerinin de çoğalacağına inanıyorum. Hayvancılığın yanında tarımı da desteklemeye devam edeceğiz. Kooperatiflerin ve belediyelerin tarımla ilgili taleplerini de zaman içerisinde yerine getiriyoruz” diye konuştu.