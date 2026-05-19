Bursa Büyükşehir Belediyesi, sporun birleştirici gücünü yalnızca şehir genelinde değil, uluslararası alanda da büyütmeye devam ediyor.

BURSA (İGFA) - 2. Bursa Uluslararası Spor Festivali kapsamında düzenlenen Kardeş Şehirler U16 Kızlar Basketbol Turnuvası, heyecanlı anlara sahne oldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Bosna Hersek, Ukrayna, Sırbistan, Belarus, Moldova, Bulgaristan ve Türkiye'yi temsilen Bursa Büyükşehir Belediyespor ekibinin yer aldığı turnuvada toplam 9 takım mücadele etti. Büyük heyecana sahne olan organizasyonun sonunda şampiyonluk kupasını Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni temsil eden Lefkoşa takımı kazandı.

Turnuva boyunca oynanan karşılaşmalar sporseverlerden yoğun ilgi görürken, organizasyon ödül töreniyle sona erdi. Tofaş Spor Salonu'nda düzenlenen törene Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba'yı vekaleten Kevser Öztürk, Bursa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Ekinci, ilgili kurum yöneticileri ve vatandaşlar katıldı.

Turnuvaya katılan tüm sporculara gönülden teşekkür ettiğini ifade eden Başkan Vekili Öztürk, 'Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, gençliğe yatırım yapmayı, sporun birleştirici gücünü büyütmeyi ve uluslararası kardeşlik köprüleri kurmayı sorumluluğumuz olarak kabul ediyoruz. İki gün boyunca toplam 9 takımın soluk kesen müsabakalarıyla süren bu organizasyon, şimdi de ödül töreniyle taçlanıyor. Bu anlamda turnuvaya katılan tüm takımlarımızı ayrı ayrı tebrik ediyor dereceye giren sporcularımızı ve ekiplerimizi yürekten kutluyorum.' diye konuştu.

Konuşmalar sonrasında Başkan Vekili Öztürk ve Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Ekinci tarafından sporculara madalya ve kupaları takdim edildi. Organizasyon, toplu hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.