Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Ayvalık Belediyesi'nin ortaklığıyla düzenlenen organizasyonlarda gençler, kürek ve triatlon yarışlarıyla 19 Mayıs coşkusunu doyasıya yaşadı.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Ayvalık Belediyesi'nin ortaklığıyla düzenlenen etkinliklerde gençler kıyasıya mücadele ederek 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı doyasıya kutladı.

Gençlerin spora olan ilgisini artırmak ve sağlıklı yaşamı desteklemek amacıyla düzenlenen organizasyonlar 13 Mayısta gerçekleştirilen ön elemeler de dâhil olmak üzere toplamda 6 gün sürerek 18 Mayıs'ta sona erdi.

İLK KEZ AYVALIK'TA DÜZENLENİYOR

Deniz Küreği Endurance ve Beach Sprint Türkiye Kupası ile başlayan organizasyon ardından Ayvalık Triatlon Türkiye Kupası ile devam etti. İlk kez Ayvalık'ta düzenlenen Deniz Küreği Endurance ve Beach Sprint Türkiye Kupası'nda Gençler, Büyükler ve Masterlar olmak üzere toplamda 3 kategoride 40 takım ve 700 sporcu yarıştı.

Endurance yarışlarının ilk günü 14 Mayıs Perşembe, ikinci günü ise 15 Mayıs Cuma günü gerçekleştirildi. Beach Sprint Yarışları ise 16 Mayıs Cumartesi ve 17 Mayıs Pazar günleri gerçekleştirildi.

Beach Sprint Yarışlarına senkronize olarak 16-17 Mayıs günlerinde Ayvalık Sarımsaklı Plajı'nda düzenlenen Ayvalık Triatlon Türkiye Kupası da, büyük bir heyecan ve yoğun katılımla gerçekleşti.

Türkiye Triatlon Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Ayvalık Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen organizasyonda, 11 farklı kategoride toplam 682 sporcu iki gün boyunca kıyasıya mücadele etti.