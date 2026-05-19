Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Üniversitesi'nde düzenlenen 19 Mayıs Gece Koşusu'nda yüzlerce vatandaşla bir araya geldi. Gençliğin enerjisi ve sporun birleştirici gücüyle gerçekleşen organizasyon, Kayseri'de unutulmaz bir geceye sahne oldu.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlenen '19 Mayıs Gece Koşusu', Kayseri'de yüzlerce vatandaşı aynı heyecan etrafında buluşturdu. Erciyes Üniversitesi Marianna Molu Amfisi'nde gerçekleştirilen organizasyon, gençliğin dinamizmi ile Cumhuriyet coşkusunu bir araya getirirken renkli görüntülere sahne oldu.

Etkinliğin startını veren ve sireni çalan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 'Sportif etkinlikler devam ediyor. Centilmence yarışacağınıza inanıyorum. İyi koşan kazansın. 5 kilometreyi kaç dakikada koşacaksınız görelim' dedi.

Vatandaşların yoğun ilgisinin kendilerini memnun ettiğini belirterek, sporun toplumun tüm kesimlerini buluşturan güçlü bir değer olduğuna dikkat çeken Başkan Büyükkılıç, Spor A.Ş.'mizin düzenlediği tüm organizasyonlarda olduğu gibi 19 Mayıs Gece Koşusu'nda da hemşehrilerimizin yoğun ilgisiyle karşılaştık. Aileleriyle birlikte bu güzel atmosferi paylaşan, sağlıklı yaşam ve sporun birleştirici gücüne ortak olan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.

Ay yıldızlı bayraklar eşliğinde gerçekleştirilen gece koşusunda gençler, aileler ve sporseverler aynı hedef için adım atarken, 19 Mayıs ruhu Kayseri sokaklarında büyük bir coşkuyla hissedildi. Müzik ve ışık gösterileriyle desteklenen organizasyon, katılımcılardan tam not aldı.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin spor alanındaki vizyonuna da vurgu yaparak, '2029 Dünya Spor Başkenti hedefi doğrultusunda şehrimizi sporun merkezi haline getirmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Düzenlediğimiz her etkinlikte birlik, beraberlik ve kardeşlik ruhunu büyütmeye devam edeceğiz' dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., yıl boyunca gerçekleştireceği farklı organizasyonlarla her yaştan vatandaşı sporla buluşturmayı sürdürürken, şehrin spor kültürünü güçlendirmeye yönelik projelerine de hız kesmeden devam edecek.