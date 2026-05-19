Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik'e şampiyonluktan ötürü tebrik ziyareti gerçekleştiren Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, yeni sezonda başarılar diledi.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Osmangazi Belediyespor Kulübü Başkanı Fatih Karayılan ile birlikte Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik'e ziyarette bulundu.

Kulüp binasında gerçekleşen buluşmada, geçtiğimiz sezon Nesine 2. Lig'de elde ettiği şampiyonluğun ardından Süper Lig hedefine bir adım daha yaklaşan ve bu sezon Trendyol 1. Lig'de mücadele verecek Bursaspor Kulübü'nün yarınlarına ilişkin istişareler gerçekleştirdirildi.

Şampiyonluk vesilesiyle Bursaspor Kulübü'nü ve Başkan Enes Çelik'i tebrik eden Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, yeni sezona dair başarı temennilerini iletti. Başkan Erkan Aydın, şöyle konuştu:

'Bursaspor'umuz bu sene bizlere, tüm Bursa halkına hatta ülke çapında çok güzel bir başarı elde etti. Asıl hedef olan Süper Lig'e de bir adım daha yaklaştı. Bu sene de Trendyol 1. Lig'de kendilerine başarılar diliyoruz. Aynı sevinci, coşkuyu hem bizlere, hem Bursa'mıza yaşatacaklarına inancımız sonsuz. Biz de hem hayırlı olsun dileğinde bulunmak, hem de önümüzdeki sezon için başarılar dilemeye geldik. Başkanımıza, yöneticilere, futbolculara, antrenörlere ve tabii ki Bursaspor taraftarımıza, emeği geçen herkese yeni sezonda başarılar diliyoruz.'

'AİT OLDUĞUMUZ YERE BİR YILIMIZ KALDI'

Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik de, tebrik ziyaretlerinden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkürlerini sunarak 'Ait olduğumuz yere bir yılımız kaldı. Yapılacaklarla alakalı, süreçle alakalı Bursaspor'umuza neler yapabiliriz, sağ olsun kendileriyle onunla ilgili istişarelerimizi yaptık. İnşallah önümüzdeki sene de Süper Lig'e çıkarken yine bekliyoruz.' ifadelerini kullandı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, ziyaretin ardından Bursaspor Kulübü Başkanı Enes Çelik'e günün anısına özel Osmanlı askeri zırhı tasarımlı bir hediye takdim etti.