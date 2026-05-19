Bursa'da Osmangazi Belediyesi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında gençlere bayram coşkusu yaşatan '19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Masa Tenisi Turnuvası' düzenledi.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi'nin gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı spor yaparak coşkuyla kutlaması için gerçekleştirdiği turnuvaya Bursa genelinden 14-19 yaş arası 58 genç sporcu katıldı. Dikkaldırım Spor Salonu'nda eleme müsabakalarıyla başlayan turnuvada genç sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Osmangazi Belediyesi'nin düzenlediği masa tenisi turnuvasında mücadele etmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade eden genç sporcular 'Osmangazi Belediyesi'nin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında düzenlediği masa tenisi turnuvasına katıldık. Osmangazi Belediyesi çok güzel bir organizasyon düzenlemiş, burada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz.' şeklinde konuştu. Sporcular, etkinliklerin zamanlarını verimli geçirmelerini sağladığını da ifade ederek, masa tenisi oynamayı çok sevdiklerini dile getirdi.

'19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Masa Tenisi Turnuvası' heyecanı, bugün oynanacak olan final müsabakalarıyla sona erecek. Final müsabakalarının ardından birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü olan sporculara kupa ve madalyaları takdim edilecek.