Edirne'de Keşan'da düzenlenen Küçük Erkek Futsal Turnuvası'nda şampiyon olan Aden Koleji, Edirne'deki il finallerinde üçüncülük elde ederek ilçeye kupa ve madalya kazandırdı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne'de Keşan'ın spor altyapısında ve okul sporlarında yüzleri güldüren bir başarı haberi de futsal kulvarından geldi. İlçemizde şampiyonluk ipini göğüsleyen Aden Koleji Futsal Takımı, başarısını il geneline taşıyarak kürsüde yer almayı başardı.

Zorlu müsabakaların ardından il üçüncülüğünü elde eden genç sporcular, Keşan'a kupa ve madalyayla döndü.

KEŞAN'I GURURLA TEMSİL ETTİLER

Edirne'de il genelindeki güçlü ekiplerle karşı karşıya gelen Aden Koleji Futsal Takımı, turnuva boyunca centilmence ve yüksek mücadele gücüyle oynadığı maçlar neticesinde Edirne İl Üçüncüsü olma başarısını gösterdi.

Gerek teknik heyetin gerekse sporcu öğrencilerin bu istikrarlı grafiği, okul idaresi ve Keşan spor camiası tarafından büyük bir takdirle karşılandı.

Yayınlanan kutlama mesajlarında, 'İlçemizi il merkezinde gururla temsil eden ve kürsüde yer alan Aden Koleji Futsal Takımını tebrik eder, spor hayatlarında başarılarının devamını dileriz.' ifadelerine yer verildi.