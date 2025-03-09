Bursa'da Karagöz-Hacivat gölge oyunundan sihirbaz gösterilerine, orta oyunundan söyleşilere kadar birçok etkinlik, Ramazan meydanlarında her yaştan insana keyifli anlar yaşatıyor.BURSA (İGFA) - 11 ayın sultanı Ramazan, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan programlarla bu yıl bir başka yaşanıyor.

Her gün binlerce vatandaşı iftar sofralarında buluşturan Büyükşehir Belediyesi, Kültürpark ve Yıldırım eski İhtisas Hastanesi alanında kurduğu Ramazan Meydanlarında ise Ramazan ayının ruhunu Bursalılara tekrar hissettiriyor.

‘Ramazan herkes güldüğü zaman bir başkadır’ temasıyla iftardan hemen sonra başlayan etkinlikler, Bursalıların eski Ramazanlara olan özlemini de gidermiş oluyor. Bugüne kadar Kültürpark ve Yıldırım Ramazan Meydanlarında sahnelenen sihirbaz gösterileri, danışık gecesi, meddah gösterileri, Karagöz-Hacivat gölge oyunları, Orkestra Şube Müdürlüğü konserleri, mehter gösterisi, orta oyunlar, kanto, dernek geceleri, Kent Orkestrası konserleri, Bursalılara iftardan sonra keyifli anlar yaşattı.

Kültür AŞ Genel Müdürü Yankı İçöz, Ramazan ayının Bursa’ya neşe, huzur ve mutluluk getirdiğini söyledi. Ramazan denildiğinde Bursa’da ilk akla gelen mekanlardan birisinin Kültürpark olduğunu belirten Yankı İçöz, vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in önderliğinde Kültürpark ve Yıldırım’da Ramazan Meydanları hazırladıklarını ifade etti.

Yeme içme, hediyelik eşya stantları, fotoğraf çekinme alanlarıyla Bursalıların Ramazan akşamlarını bir başka geçirdiğini dile getiren İçöz, “İftarı Ramazan meydanlarında yapmak isteyen vatandaşlarımız için alanlar oluşturduk. Stantlardan istedikleri iftarlıkları alarak dayanışma ruhuyla iftarlarını açıyorlar. Her akşam iftardan sonra ise Karagöz-Hacivat gösterileriyle yediden yetmişe herkese eğlenceli anlar yaşatılıyor. Orta oyunları, meddah gösterileri, konserler ve daha birçok etkinlikle eski Ramazanları Bursalılara hissettiriyoruz. Ramazan ayının ruhuna yakışır programlar düzenleyerek vatandaşlarımızın unutamayacakları bir ay geçirmelerini arzuluyoruz. Ramazan Meydanlarını bayram günlerinde de açık tutacağız” dedi.