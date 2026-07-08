Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Uzunçarşı'da 145 dükkân ile dönüşümün en büyük bölümünü kapsayan 3. Etap 3. kısım ihalesinin 21 Temmuz'da yapılacağını açıkladı. Bu adımda sadece binalar değil, 3. Etabın yağmursuyu altyapısı yenilenecek, elektrik ve telekom kabloları yeraltına alınacak ve 300 yıllık çarşı eski günlerine geri dönecek.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya'nın hafızası olarak bilinen Tarihi Uzun Çarşı, başlatılan dönüşümün 3. etabının 1 ve 2'nci kısmında gerçekleştirilen çalışmalarla yepyeni bir atmosfere kavuşmuştu.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehrin en eski ticaret merkezlerinden olan Tarihi Uzunçarşı'nın dönüşüm çalışmalarıyla ilgili son bir gelişmeyi paylaştı.

Başkan Alemdar, şimdi ise 3. Etap 3. Kısım dönüşüm çalışmaları için 21 Temmuz'da ihalenin gerçekleşeceğini açıkladı. Önceki ihalelerden ayrı olarak bu ihale, dönüşümün gerçekleştiği 3 kısım için de zemin yenileme, yağmursuyu altyapısı, elektrik ve telekom altyapısının yenilenmesini de kapsıyor. Öte yandan çarşının görüntüsünü, tarihi dokusunu ve 300 yıllık ticaret geleneğini korumak amacıyla 5'i tescilli toplam 140 dükkânın dış cephesi aslına uygun şekilde restore edilecek.

Başkan Alemdar, 'Uzunçarşı'da tarihi mirasa sahip çıkıyoruz. Kültürümüzü, geçmişimizi, geleneklerimizi yansıtan çarşımız gerçekleştirdiğimiz dönüşümle yeniden ticaretin merkezi, gözbebeği olacak. Hem esnafımız hem de vatandaşlarımız için daha konforlu ve daha düzenli bir alan oluşturuyoruz. Elbette çalışmalar sadece cephe ve zeminle sınırlı kalmayacak. 3. etabın tamamında altyapı hatları da yenilenecek. Yağmur suyu hatları yer altına alınacak, elektrik ve iletişim hatları da yer altına indirilecek. Böylece Uzunçarşı'da toplamda 300'e yakın yapı restore edilmiş olacak' dedi.

300'E YAKIN YAPI RESTORE EDİLMİŞ OLACAK

'üncü kısım tamamlandığında 300'e yakın yapı restore edilmiş olacak. Dış cephe kaplamaları, doğramalar, tente ve kepenkler aslına uygun olarak yenilenecek. Ayrıca 6 bin metrekare zemin kaplaması yeniden inşa edilecek.

Uzunçarşı'nın 3. etap 1. kısmında 45 yapının restoresi tamamlanmıştı. Yine 2. kısımda ise 110 yapının yüzde 98'inde işlemler bitmiş, kalan kısımda ise çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Son kısım ise 140 yapının restoresini kapsıyor. Öte yandan ihale ile birlikte tarihi çarşının 3. etabında zemin yenilenecek.