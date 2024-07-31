Yaşanan ekonomik kriz ve kredi faizlerinin yüksek olmasından dolayı oto pazarındaki satıcılar müşteri bulamıyor, otomobil almak isteyen vatandaşlar ise sadece araçlara bakmakla yetiniyor.BURSA (İGFA) - Otomotiv sektörü, ekonomik darlığın etkilerini hissetmeye devam ediyor. Bursa’da bulunan oto pazarı da bu durumdan nasibini alıyor.

BURSA OTO PAZARINDAKİ SATICIYA BU HAFTADA EKMEK YOK

Otomobil satıcıları, geçtiğimiz haftalarda olduğu gibi bu hafta da bekledikleri talebi göremediklerini belirtiyor. Satıcılar, eskiden hareketli olan pazarda artık sessizliğin hakim olduğunu dile getiriyor. Otomobil almayı düşünen vatandaşlar ise sadece pazarı gezip araçlara bakmakla yetiniyor.

“HERKES ARACINI SATMAYA ÇALIŞIYOR”

Bursa oto pazarındaki bir satıcı, “Çok fazla araç satmak isteyen insan var. Pazar şu an neredeyse full dolu. Herkes aracını satmaya uğraşıyor. Millet artık araç giderlerinden, yakıt ücretlerinden, sigorta ücretlerinden bıktı.” şeklinde tepkisini dile getirdi.