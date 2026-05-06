Bursa'da Osmangazi Belediye Başkan Vekili Sefa Yılmaz başkanlığında toplanan mecliste; okul çevresi denetimleri, Bursaspor'a destek ve Koza Han'daki ruhsat/mülkiyet sorunları görüşüldü. Başkan Vekili Yılmaz, yasal zorunluluklar nedeniyle işlemleri uyguladıklarını belirtti.

BURSA (İGFA) - Bursa'da Osmangazi Belediyesi'nin Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Osmangazi Belediye Başkan Vekili Sefa Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan meclis toplantısında gündem maddelerine geçmeden önce Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta yaşanan okul saldırılarını kınayan Osmangazi Belediye Başkan Vekili Sefa Yılmaz 'Geçtiğimiz ay Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta bizleri derinden üzen okul saldırılarında hayatlarını kaybeden evlatlarımıza ve öğretmenlerine Allah'tan rahmet ve kederli ailelerine sabır diliyoruz. Acımız büyük ancak aynı acıların tekrarlanmaması için evlatlarımızın sağlıklı bir geleceğe huzur ve güven içerisinde yürümesi hepimizin öncelikli görevi.' diye konuştu.

'OKULLARIMIZIN ÇEVRESİNDEKİ DENETİMLERİMİZİ ARTIRDIK'

Bu kapsamda okullardaki çalışmaların devam ettiğini kaydeden Osmangazi Belediye Başkan Vekili Sefa Yılmaz 'Sayın belediye başkanımızın liderliğinde Osmangazi Belediyesi olarak bu bilinçle okullarımızın çevresindeki denetimlerimizi artırdık. Zabıta ekiplerimiz öğrencilerimizin güvenliğini tehdit edebilecek unsurlara karşı kendi görev alanı çerçevesinde çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Milli Eğitim Müdürlüğümüz, okul yönetimlerimiz ve emniyet güçlerimizle iş birliği içerisinde çocuklarımızın güvenle eğitimine odaklanabileceği bir Osmangazi için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

'HER ZAMAN BURSASPOR'UMUZUN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Geçtiğimiz ay boyunca Osmangazi Belediyesi tarafından gerçekleştirilen faaliyetleri meclis üyeleriyle paylaşan Başkan Vekili Sefa Yılmaz, Bursaspor'un elde ettiği şampiyonluğa da ayrı bir parantez açarak 'Bursaspor'umuzun yeniden hak ettiği yerlere ilerlediğine inanıyoruz. Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın öncülüğünde her zaman Bursaspor'umuzun yanında olmaya devam edeceğiz.' açıklamalarında bulundu.

Mecliste gündeme taşınan Koza Han'daki ruhsat tartışmalarına ilişkin açıklık getiren Osmangazi Belediye Başkan Vekili Sefa Yılmaz, yasayı uygulamak mecburiyetinde kaldıklarını belirterek, 'Yaklaşık 1 saat önce denmiş ki, kiracımız İlim Yayma Cemiyeti'nin kullandığı taşınmaz yarım saat önce Vakıflar tarafından mülkiyete alınmış. İlim Yayma Cemiyeti'nin bulunduğu bina Osmangazi Belediyesi'nin bütçesiyle karşılandı, bu vatandaşın emlak vergileriyle, belediye bütçesinden harcanan paralarla. Bu ve benzeri birçok yerlere vakıflar tarafından el konuluyor. Az önce de İlim Yayma Cemiyeti'nin bulunduğu bina da alınmış, hayırlı olsun. Vakıflar çok çalışıyor, bize yazıları gönderiyor, sadece Koza Han ile ilgili değil, Fidan Han, Pirinç Han, oralarla ilgili de çok yazı geldi. Biz de bu yazıların gerekliliklerini mecburen yerine getiriyoruz. Mesela geçen dönem alınan Koza Han ile ilgili kapatma kararları var ama uygulanmamış. Onların uygulanması bizden isteniyor. Biz de bu uygulamaları yapmak mecburiyetinde kalıyoruz. Bizim esnafımızı mağdur etmek gibi bir düşüncemiz yok, esnafımızın da mağdur olmaması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu çalışmalarla ilgili esnafımız mağdur oluyor ise onlar da mutlaka tepkilerini gereken yerlere göstereceklerdir ama biz yasa ne diyorsa onları harfiyen uygulamak zorundayız. Geçen dönemlerde neler yapılmış, şimdi neler yapılıyor, bunları karşılaştırın. Sorunun nereden kaynaklandığını çok net görürsünüz. Bize kurumlardan gelen bu yazıların gerekliliklerini yapmak zorundayız' diye konuştu.

'GEÇEN DÖNEMLERİN FATURASINI BU DÖNEMLERE KESİYORLAR'

30 yıl, 20 yıl, 10 yıl önce yapılan imalatların şimdi kaldırılmasının istendiğini belirten Osmangazi Belediye Başkan Vekili Sefa Yılmaz, açıklamalarına şöyle devam etti:

'Bizim hep serzenişte bulunduğumuz konu bu. Burada imalatlar bugün yapılmış imalatlar değil, geçmişte yapılmış imalatlar. O imalatların yapıldığı dönemde de Osmangazi Belediyesi vardı, burada belediye başkanı, ilgili birimler vardı. Bunlar kurum kararlarına aykırıysa o dönemde istenmiş olsaydı Koza Han'da, Fidan Han'da, Pirinç Han'da onlarca işyerleri ile ilgili biz bugün işlemleri yapmak zorunda kalmazdık. Geçenlerde yine kuruldan bize 1996 senesinde yapılmış bir kaçak inşaatın yıkımıyla ilgili yazı geldi, 1996 senesinde ben Osmangazi Belediyesi'nde encümen üyesiydim, imzam var. Yıkım kararını 1996 senesinde almışız, yıkımı 2026 senesinde uygulatıyorlar. Geçen dönemlerin faturasını bu dönemlere kesiyorlar. Yıllar öncesinde yapılmış imalatların, bugün topluca kaldırılmasını istediğiniz zaman esnaf bundan sıkıntı duyuyor, sorun yaşıyor. Koza Han'ın önemli bir kısmı vakıfların mülkiyetinde, diğer bir kısmı da vatandaşların mülkiyetinde. Bu konu tek başına Osmangazi Belediye'mizin alacağı kararlarla yürüyeceği bir sistem değil.'

Mecliste gündemin bir başka maddesi vakıflar konusuna da değinen Yılmaz, Vakıflar Kanunu'nda 2008 yılında yapılan değişiklik ile 30. maddenin konulduğunu ve bu kanunun konma amacının enkaz halinde olan noktaların vakıflar aracılığıyla ayağa kaldırılması olduğunu söyledi. Başkan Vekili Sefa Yılmaz, söz konusu kanun baz alınarak belediyenin ayağa kaldırdığı ve bakımını yaptırdığı noktalara vakıfların da el koyduğunu dile getirdi.