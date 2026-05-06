Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen BİLİMFEST, ilk gününden itibaren vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılandı. Bilim ve teknoloji dolu etkinliklerin yer aldığı festival açılış gününde renkli görüntülere sahne oldu.

SAMSUN (İGFA) - Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, 'Bilim Merkezlerimiz başta olmak üzere birçok etkinlik ve organizasyonlarımızla çocuklarımızın bilim ve teknoloji yolculuklarını destekliyoruz.

BİLİMFEST Samsun'un şehrimize, ülkemize ve geleceğimize hayırlar getirmesini diliyor; emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum' dedi.

Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında hayata geçirilen BİLİMFEST'in ilk günü dolu dolu geçti.

Samsun Kent Park yerleşkesinde gerçekleştirilen BİLİMFEST'in açılış programına protokol üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış töreniyle birlikte dört gün sürecek bilim yolculuğunun startı verildi.

Festival kapsamında kurulan atölyelerde çocuklar ve gençler, bilimsel deneyler yapma, teknolojiyle tanışma ve uygulamalı etkinliklere katılma fırsatı buluyor.

Bunun yanı sıra bilim şovları, sahne gösterileri ve çeşitli interaktif etkinlikler de gerçekleştiriliyor. İlk gün itibarıyla büyük ilgi gören BİLİMFEST süresi boyunca Büyükşehir Belediyesi tarafından vatandaşların alana kolay ulaşım sağlayabilmesi için otobüs ve tramvaylar da ücretsiz hizmet veriyor.

'ÇOCUKLARIMIZIN BİLİM VE TEKNOLOJİ YOLCULUĞUNU DESTEKLİYORUZ'

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, 'Kurtuluş meşalesinin yandığı, azmin ve kararlılığın merkezi olan İstiklal ve İstikbal Şehri Samsun'umuzda, böylesine anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin hem bugünün hem de yarının dünyasına en donanımlı şekilde hazırlanması gerektiğine inanıyoruz. BİLİMFEST Samsun da bu vizyonun en kıymetli meyvelerinden biri. Bugün burada başlayan BİLİMFEST boyunca çocuklarımız; doğadan tarıma, kodlamadan sanat ve tasarıma kadar uzanan geniş bir yelpazede yeni dünyalar keşfedecek. Her bir atölye, her bir deney, onları yarının bilim insanı, mühendisi ve sanatçısı olma yolunda bir adım daha ileri taşıyacak. Bizler Bilim Merkezlerimiz başta olmak üzere birçok etkinlik ve organizasyonlarımızla çocuklarımızın bilim ve teknoloji yolculuklarını destekliyoruz. Bu duygularla, BİLİMFEST Samsun'un şehrimize, ülkemize ve geleceğimize hayırlar getirmesini diliyor; emeği geçen herkese bir kez daha teşekkür ediyorum' dedi.