İstanbul'da düzenlenen programla gençleri bağımlılık risklerinden korumayı hedefleyen yeni hareket duyuruldu. Yeşilay ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasındaki iş birliğindeki mücadele programının imza törenine katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bağımlılıkla mücadeleyi; aileyi, eğitimi, sporu, kültürü, sanatı ve dijital farkındalığı kapsayan bütüncül anlayışla ele alacaklarını söyledi.

İSTANBUL (İGFA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı öncülüğünde hayata geçirilen 'Adım Adım El Ele: Bağımlılıkla Mücadele' hareketi, İstanbul'da düzenlenen törenle tanıtıldı.

Programa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak başta olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.

Konuşmasında toplumsal seferberlik vurgusu yapan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, aileler ve gençlerin ortak bir mücadele içinde buluştuğunu belirtti. Bakan Bak, gençleri üretime, spora ve sağlıklı yaşama yönlendirmeyi amaçladıklarını ifade ederek, 'Bu mücadele istikbalimize sahip çıkma mücadelesidir. Her bir gencimize aynı kararlılıkla sesleniyoruz: Sen değerlisin' dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise yaptığı açıklamada, bağımlılıkla mücadelenin yalnızca bir alanla sınırlı olmadığını, aile, eğitim, spor, kültür, sanat ve dijital farkındalığı kapsayan bütüncül bir yaklaşımla ele alındığını vurguladı. Gençlerin her türlü bağımlılık riskine karşı korunması için sosyal ve psikolojik dayanıklılığın güçlendirilmesinin öncelikli hedef olduğunu belirten Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde koruyucu ve önleyici politikaların sürdürüleceğini ifade ederek, 'Adım Adım' süreklilikle ve 'El Ele' dayanışma ruhuyla büyüyecek bu hareketin ülke için hayırlı olmasını temenni etti.

Programda ayrıca Yeşilay ve çeşitli sivil toplum temsilcilerinin de hazır bulundu.