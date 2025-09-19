Bursa'da Osmangazi Belediyesi, yaptığı çalışmalarla iş hayatında büyük başarılar elde etmiş girişimcileri gençler buluşturmaya devam ediyor. Biletinial Kurucu Ortağı Ulaş Uslu, Osmangazi Belediyesi’nin düzenlediği "Girişimci Kafası" söyleşine katılarak iş hayatındaki tecrübelerini gençlerle paylaştı.BURSA (İGFA) - Gençlerin başarılı bir girişimci olabilmesi için çalışmalar yürüten Osmangazi Belediyesi, gençlerle başarılı girişimcileri bir araya getiriyor.

"Girişimci Kafası" sloganıyla Gençlik ve Girişimcilik Merkezi’nde düzenlen söyleşilerde sıfırdan başlayıp işi mutfağında öğrenerek iş hayatında büyük başarılar elde etmiş girişimciler gençlere hayat hikayelerini ve başarılı bir girişimci olabilmek için nelere yapması gerektiğini anlatarak yol gösteriyor. "Girişimci Kafası" buluşmaların yeni konuğu ise girişimcilik yolculuğunda vizyoner adımlar atan ve sektörde fark oluşturan Biletinial Kurucu Ortağı Ulaş Uslu, oldu.

Deneyimlerini gençlerle paylaşan Uslu, “Başarıya giden yol süreklilik, direnç ve gelişime açık olmaktan geçiyor. Sürekli gelişim ve yeni hedefler belirleyerek ilerlemek önemli, girişimcilik sadece bir iş değil, aynı zamanda bir miras bırakma sanatıdır. Bugün gençlerle bir araya gelmemi sağlayan Osmangazi Belediyesi’ne teşekkür ederim” dedi.