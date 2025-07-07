Bursa Valiliği, yaz mevsimiyle artan orman yangını riskine karşı 8 Temmuz-15 Ekim 2025 tarihleri arasında ormanlık alanlara girişleri yasakladı. Anız yakma, piknik ve ateş yakma gibi faaliyetler de tamamen durdurulurken, yangın önleme için kapsamlı tedbirler devreye alındı.BURSA (İGFA) - Bursa Valiliği, sıcaklık artışı ve olağanüstü hava koşulları nedeniyle orman yangınlarını önlemek amacıyla kapsamlı bir genel emir yayımladı.

6831 sayılı Orman Kanunu ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu uyarınca alınan kararlar, 8 Temmuz-15 Ekim 2025 tarihleri arasında Bursa ili sınırlarındaki tüm ormanlık alanlarda uygulanacak.

ORMANLARA GİRİŞ YASAK, ATEŞ YAKMAK SUÇ

Valilik, ormanlık alanlara girişleri tamamen yasakladı. Sadece tabiat ve orman parklarına giriş izni olanlar ile av turizmi kapsamında Bakanlık görevlisi eşliğinde avlananlar bu yasaktan muaf tutulacak.

Orman kenarlarında ve içinden geçen yollarda piknik, mangal, semaver veya ateş yakmak da yasaklandı.

Piknik ve mesire yerleri işletmecileri, sözleşme hükümlerine uyarak ateş yakılmasını engelleyecek ve yangın önlemlerini alarak Orman İşletme Müdürlüğü’ne bilgi verecek.

ANIZ VE BİTKİ YAKIMI DURDURULDU

Orman içi, bitişiği ve çevresindeki mahallelerde anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliği için bitki örtüsü yakılması yasaklandı. Ekin hasadında yangın riskine karşı biçerdöverlere, traktöre monte pompalı su tankeri eşlik edecek. Hasat sonrası tarla sahipleri, parsel çevresinde en az 10 metre genişliğinde derin sürüm yapacak.

Jandarma, Emniyet ve Orman kolluk kuvvetleri bu süreçleri denetleyecek.

TESİSLER VE ENERJİ HATLARI İÇİN SIKI TEDBİRLER

Orman yakınındaki tesisler, sanayi ve eğitim kuruluşları, yangın riskine karşı tüm önlemleri alacak. UEDAŞ ve TEİAŞ, ormanlık alanlardan geçen enerji nakil hatlarının bakımını yapacak ve gerekirse enerji kesintisi uygulayacak.

Belediyeler, çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve dozer, loder, kepçe ile itfaiye araçlarını hazır bulunduracak.

Denetim ve Cezalarİlçe kaymakamlıkları ve Orman İşletme Müdürlüğü koordinasyonunda, kolluk kuvvetleri ormanlarda sıkı denetim yapacak.

Kararlara uymayanlar hakkında Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem uygulanacak.