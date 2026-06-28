Bursa'da Nilüfer Belediyesi'nin İK 360 Platformu iş birliğiyle düzenlediği etkinlikte iş arayanlar ile işverenler doğrudan buluşarak yeni fırsatlar yakaladı.

BURSA (İGFA) - Bursa'da Nilüfer Belediyesi'nin İK 360 Platformu iş birliğiyle Pancar Deposu'nda düzenlediği 'Nilüfer Belediyesi İstihdam Buluşması', iş arayan vatandaşlar ile işverenleri bir araya getirdi.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 'İstihdam buluşmasıyla, firmalarımızın ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücüne ulaşmasına ve vatandaşlarımızın doğru iş kollarıyla buluşmasına öncülük etmeyi amaçlıyoruz' dedi.

Nilüfer Belediyesi'nin, İK 360 Platformu iş birliği ile düzenlediği 'Nilüfer Belediyesi İstihdam Buluşması' Pancar Deposu'nda gerçekleştirildi. İş arayanlar ve işverenlerin bir araya geldiği buluşmada katılımcılar, işverenlerle doğrudan iletişime geçme fırsatı buldu.

İstihdam Buluşmasına, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer Belediye Başkan Vekili Tuğçe Savaş, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Serpil Altun'un yanı sıra iş arayanlar ve firma temsilcileri katıldı.

Nilüfer Belediye Başkan Vekili Tuğçe Savaş açılışta yaptığı konuşmada, Nilüfer Belediyesi olarak toplumsal refahın ve sosyal adaletin sağlanması için çalıştıklarını söyledi. Savaş, herkesin niteliğine uygun işlerde çalışma imkânı bulması, firmaların ihtiyaç duyduğu yetkin insan kaynağına ulaşabilmesi ve bu sürecin güçlü işbirlikleriyle desteklenmesinin herkesin ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.

İK 360 Platformu Kurucusu Fatma Memiş de, iş arayan adaylar ile istihdam sağlayan firmaları bir araya getirerek yeni fırsatlara, yeni başlangıçlara ve güçlü bir işbirliğinin vesile olmak istediklerini söyledi.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir ise gün içinde alanı ziyaret ederek, işverenler ve iş arayanlarla bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet eden Başkan Şadi Özdemir, 'İstihdam buluşmasıyla, firmalarımızın ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücüne ulaşmasına ve vatandaşlarımızın doğru iş kollarıyla buluşmasına öncülük etmeyi amaçlıyoruz' dedi.

İstihdam alanlarının daraldığını ifade eden Başkan Şadi Özdemir, nitelikli insan gücünün ülkede tutulması konusunda herkese önemli sorumluluklar düştüğünü söyledi.

İş arayanların yoğun ilgi gösterdiği Nilüfer İstihdam Buluşması'nda aynı zamanda kariyer söyleşileri ve eğitimleri de gerçekleştirildi.