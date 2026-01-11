Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, BUMİAD üyeleriyle bir araya gelerek ilçede hayata geçirilen projeleri değerlendirdi, iş dünyasıyla iş birliğinin önemine dikkat çekti.

BURSA (İGFA) - Bursa Mimar ve Mühendis İş İnsanları Derneği (BUMİAD), Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'i dernek merkezinde ağırladı. BUMİAD Yönetim Kurulu, geçmiş dönem başkanları ve dernek üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda Başkan Özdemir, göreve geldiği günden bu yana geçen yaklaşık iki yıllık süreçte yapılan çalışmalar ve projeler hakkında bilgi verdi.

BUMİAD üyeleriyle daha sık bir araya gelmek istediğini belirten Başkan Özdemir, teknik bilgi ve birikime sahip iş insanlarının görüşlerinin kendileri için yol gösterici olduğunu vurguladı. Özdemir, 'Teknik düzeydeki iş insanlarının bakış açıları son derece kıymetli. Bu nedenle BUMİAD'ın değerlendirme ve önerilerini önemsiyoruz' dedi.

Nilüfer'in Türkiye genelinde yerleşim yerlerinin gelişmişlik sıralamasında 5'inci sırada yer aldığını ifade eden Özdemir, ilçeye olan yoğun ilginin ciddi bir baskı oluşturduğunu söyledi. Nilüfer'in sanayi, eğitim, sağlık ve hizmet sektörü yatırımlarının önemli bir bölümünü barındırdığına dikkat çeken Özdemir, 'Herkes Nilüfer'de yaşamak istiyor. Bu yoğun talep, planlı ve dengeli bir büyümeyi zorunlu kılıyor' diye konuştu.

Sanayiye karşı olmadıklarını ancak bundan sonraki yatırımların daha planlı ve dengeli şekilde hayata geçirilmesi gerektiğini dile getiren Özdemir, iş dünyasıyla güçlü iletişimi sürdürmeye önem verdiklerini belirtti. Toplantıda konuşan BUMİAD Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gümüş ise Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir'i ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, 'Kuruluşumuzdan bu yana geçen 17 yıl boyunca yerel yönetimlerle iş birliği içinde olduk. Bu anlayışı sürdürmekten mutluluk duyuyoruz' ifadelerini kullandı.

Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Demiröz ile Bursa Büyükşehir Belediyesi Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı M. Orhan Efe'nin de katıldığı toplantıda, Nilüfer Belediyesi ile BUMİAD arasında önümüzdeki dönemde hayata geçirilebilecek ortak projeler ve iş birliği alanları da ele alındı.