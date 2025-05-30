Bursa'da Mustafakemalpaşa’nın en büyük parkı Prof. Dr. Aziz Sancar Parkı’nda yeni sosyal tesis “Atmosfer Cafe” hizmete girdi. Cafe, ilçenin sosyal yaşamına renk katacak.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, Prof. Dr. Aziz Sancar Parkı’na kazandırılan yeni sosyal tesis “Atmosfer Cafe”, hizmete açıldı. İlçenin en büyük yeşil alanı olan park, 205 metrekre kapalı ve 166 metrekare açık alana sahip modern tesisiyle sosyal buluşmaların yeni adresi oldu.

8 Temmuz 2024’te Belediye Meclis Kararı ile 10 yıllığına kiralanarak ihale edilen cafe, doğayla uyumlu tasarımı, estetik yapısı ve konforlu oturma alanlarıyla dikkat çekti.

Tesis, hem dinlenme hem de sosyal aktiviteler için huzurlu bir ortam sunarken, parkta eksikliği hissedilen tuvalet ve oturma alanı sorunlarını da çözdü.

Açılışta konuşan Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Şükrü Erdem, Prof. Dr. Aziz Sancar Parkı’na bu sosyal tesisi kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Burası artık sadece bir park değil, ailelerin, çocukların ve tüm hemşehrilerimizin keyifle vakit geçirebileceği bir yaşam alanı. Vatandaşlarımızın taleplerini karşılamak bizleri mutlu ediyor. Emeği geçen mesai arkadaşlarımıza, Meclis Üyelerimize ve yatırımcı Recep Bey’e teşekkür ediyorum. Atmosfer Cafe, ilçemize hayırlı olsun” diye konuştu.