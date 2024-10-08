Bursa’da Mimarlar Günü etkinlikleri kapsamında, Bursa Akademik Odalar Birliği (BAOB) ev sahipliğinde bir basın açıklaması gerçekleştirildi. Mimarlar, mesleki sorunlar ve geleceğe yönelik vizyonlarını kamuoyuyla paylaştı. BURSA (İGFA) - Bursa’da Mimarlar Günü kutlamaları, BAOB’ta yapılan basın açıklamasıyla başladı. Mimarlar, mimarlık mesleğinin önemini vurgularken, sektördeki mevcut sorunları ve çözüm önerilerini gündeme taşıdı.

Programda Bursa Mimarlar Odası Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek yer aldı.

Günün anlam ve önemine özel konuşmalarını gerçekleştiren Şirin Rodoplu Şimşek şöyle konuştu:

“MİMARLAR HAFTASI ETKİNLİKLERİ DÜZENLEYECEĞİZ”

Mimarlar haftası etkinlikleri düzenleneceğini söyleyen başkan Şimşek “Kurucu üyesi olduğumuz Uluslararası Mimarlar Birliği (UIA) tarafından her yıl farklı bir tema çerçevesinde mimarlığın, kentlerimizdeki ve yaşam alanlarımızdaki sorunların toplum gündemine getirilmesi ve farkındalık oluşturulması amacıyla Dünya Mimarlık Günü kutlanmaktadır.İlk kez 1985 yılında kutlanan Dünya Mimarlık Günü bu yıl, Birleşmiş Milletler Habitat Günü ile eşzamanlı olarak 7 Ekim 2024 tarihinde kentlerimizin, mesleğimizin ve toplumun geleceğine odaklanan “Katılımcı Kentsel Tasarımda Gelecek Nesli Güçlendirmek” teması ile Uluslararası Mimarlar Birliği üyesi yüz yirmi dört ülkede bir milyondan fazla mimar tarafından kutlanacak. Mimarlar Odası olarak bu çerçevede, tüm Birimlerimiz ve seksen bini aşkın meslektaşımız ile Dünya Mimarlık Günü ile başlayan hafta ve Ekim ayı boyunca “Mimarlık Haftası Etkinlikleri” gerçekleştireceğimizi değerli kamuoyumuzla paylaşıyoruz.UIA, 2024 yılı için belirlediği tema ile sürdürülebilir bir gelecek, sağlıklı, güvenli ve yaşanabilir yapılı çevre, kamusal alanlar ve dirençli toplulukların gelişimi için mesleğe yeni başlayan mimarları sürece katkı vermeye teşvik etmeyi hedeflemektedir.Birlik; tüm dünyada kontrolsüz yapılaşma sosyal, ekonomik ve siyasal krizler; salgın, iklim değişikliği ve afetler; yoksulluk ve eşitsizliğin etkilerinin yaşandığı günümüzde enerji verimliliği, sürdürülebilir malzeme kullanımı, çevresel etkilerin azaltılmasının yanı sıra dayanıklı ve sağlam yaşam alanlarının oluşturulmasında mimarların, kentlilerin ve toplulukların sürece katılımını artırmayı amaçlamaktadır.”dedi

“GÖÇ ETKİLERİNİ GÖSTERMEYE BAŞLADI”

Göç dalgasının etkilerini gösterdiğini söyleyen Şimşek “Doğal değerlerini hızla yitiren dünyada ve ülkemizde; hızlı ve yoğun yapılaşma, iklim değişikliği, nüfus artışı ve göçün dönüştürücü etkileri en çok büyük yerleşimlerde etkisini göstermeye başlamıştır. Kentlerimiz; salgınlara, afetlere ve yapısal sorunlara açık ve güvencesiz hale gelmiştir.Bu tahribatın olumsuz etkilerine ancak; tarihi, kültürel ve doğal değerlerin korunarak özgün nitelikleriyle geleceğe aktarılması; uzun vadeli çevre politikaları oluşturularak bu kaynakların sürdürülebilir biçimde ve herkes tarafından eşit kullanılmasının sağlanması yoluyla karşı koymak mümkün olacaktır.Bu bağlamda; kentlerimiz ve yaşam alanlarımızın katılımcı, bilimsel şehircilik ve planlama ilkeleri doğrultusunda oluşturulması; çevre karşıtı yatırım ve plan kararlarının ivedilikle durdurularak kamu ve toplum yararının gözetilmesi, uluslararası anlaşmalara esas olan duyarlılıkların kamusal politikaların her düzeyinde yer almasının sağlanması ortak sorumluluğumuzdur.Mimarların ve meslek kuruluşlarının mesleki ve toplumsal sorumluluklarını yerine getirmeleri; kamu yararının, nitelikli mesleki hizmetlerin, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir geleceğin güvencesidir.Mimarlar Odası Bursa Şubesi olarak; eşitliğe dayalı, temel insan hak ve özgürlüklerine dair hiçbir ayrım, mahrumiyet ve kısıtlamanın yaşanmadığı sağlıklı ve sürdürülebilir bir gelecek dileğiyle meslektaşlarımızın ve toplumumuzun Dünya Mimarlık Günü’nü kutluyoruz.”sözlerine yer verdi.