BURSA (İGFA) - TBursa'da 2019 yılında Tophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bünyesinde kurulan Mikromekanik mesleki eğitim alanı, savunma sanayisi, otomotiv, endüstri, biyoteknoloji, uzay, havacılık, saatçilik, tıbbi aletler, ameliyat malzemeleri ve günlük hayatın birçok alanında kullanılan mekanik aletlerin üretiminde kritik bir rol oynayarak yeni öğrencilerini bekliyor.

ophane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde düzenlenen Mikromekanik Alanı İstişare Toplantısı’nda mikromekanik alanındaki eğitimin önemi ve geleceği ele alındı.

Toplantıya, MEB Daire Başkanı Bekir Şirin, Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu ve Mikromekanik ve Saat Teknolojileri Eğitim Araştırma Vakfı ve Tüm Saatçi İş Adamları Derneği (TÜSAD) Başkanı Hayrettin Akpınar katıldı.

Toplantıda konuşan Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, mikromekanik alanının önemine ve bu alanda yetişecek nitelikli iş gücünün ülkemizin stratejik öneme sahip sektörlerdeki gücünü artıracağına vurgu yaptı.

Mikromekanik alanı, geleceğin teknolojilerini şekillendirecek genç yetenekleri yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten Müdür Alireisoğlu, öğrencilere hem teorik bilgi hem de pratik beceri kazandırarak onları sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücü haline getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Sektörün ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda, savunma sanayisi, tıbbi aletler ve ameliyat malzemeleri, otomotiv, endüstri, biyoteknoloji, uzay, havacılık ve saatçilik sektörü gibi birçok alanda kullanılan ve ileri teknolojinin temelini oluşturan önemli bir teknik alan olduğunun altını çizen Müdür Alireisoğlu, "Ülkemiz hem mikromekanik alanında nitelikli iş gücüne kavuşacak hem de dünyada hızla gelişen ve stratejik öneme sahip mikromekanik alanında yetkin ve üstün becerilere sahip bireyler yetiştirilecek. Bu süreçte Mikromekanik ve Saat Teknolojileri Eğitim Araştırma Vakfı ve Tüm Saatçi İş Adamları Derneği (TÜSAD) Başkanı Hayrettin Akpınar'a sektöre ve eğitim camiasına sağladığı desteklerden dolayı teşekkür ediyorum" diye konuştu.