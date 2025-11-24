Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi, Ortaöğretim Genel Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen özel sanat etkinliğine ev sahipliği yaptı.

BURSA (İGFA) - Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi konferans salonunda gerçekleştirilen programa; Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerinin yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda sanatsever vatandaş katıldı.

Etkinlik, fuaye alanında öğrenciler tarafından hazırlanan 'Gazze İçin' temalı resim sergisinin gezilmesiyle başladı. Katılımcıların büyük beğenisini toplayan sergi, savaşın yıktığı coğrafyalarda barış ve insanlık umutlarını sanatın diliyle ifade etti. Serginin ardından protokolün salondaki yerini almasıyla program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Her müzik parçası öncesinde öğrenciler tarafından sahnelenen kısa tiyatral gösteriler, sanatın farklı dallarını buluşturarak geceye bütüncül bir atmosfer kazandırdı. Etkinlik, güzel sanatlar liselerinde eğitim gören öğrencilerin sahne deneyimi kazanmasına, sanatsal becerilerini geliştirmesine ve kültürel mirasa katkı sunan bireyler olarak yetişmesine imkân sağladı. Sanatçı Yücel Arzen Hacıoğulları ile Bursa Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin birlikte hazırladığı tiyatral canlandırmalar ve sahne performansları ise izleyicilerden tam not aldı.

Konserde; Necip Fazıl Kısakürek'in Sakarya Türküsü, Kaldırımlar, Şarkımız Bizim, Mansur ve Utansın eserlerinin yanı sıra Abdurrahim Karakoç'un İncitme ile Yahya Kemal Beyatlı'nın İslâm'ın Son Ordusu eserleri seslendirildi. Program, Yücel Arzen Hacıoğulları'nın 'Korkmuyoruz' adlı eserini icra ettiği coşkulu finalle sona erdi.

Programda söz alan Bursa İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, etkinliğin öğrencilerin özgün yeteneklerini görünür kıldığını vurguladı. Alireisoğlu, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin estetik ve değer temelli eğitim yaklaşımının önemine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı, 'Gençlerimizin sanata dokunan her adımı bizim için büyük bir kazanımdır.'

Türkiye'nin birçok ilinde sahnelenen 'Kim Var?' sanat etkinliği, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında öğrencilerin yalnızca akademik açıdan değil; estetik duyarlılık, kültürel birikim ve kendini ifade etme becerileri açısından da gelişimini desteklemeyi amaçlıyor.

Programın sonunda 'Kim Var?' etkinliğine katkılarından dolayı Yücel Arzen Hacıoğulları'na çiçek ve hediye takdim edildi. Sonrasında günün anısına toplu hatıra fotoğrafı çekildi. Etkinlik, sanatın birlikteliği güçlendiren yönüne dikkat çekerek başarıyla tamamlandı.