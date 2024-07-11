Bursa'nın Yıldırım ilçesine, Sağlık Bakanlığı ve Yıldırım Belediyesi tarafından hayırsever Çetin Topal’ın katkılarıyla ‘Karaağaç Medine Topal Aile Sağlığı Merkezi’ açıldı.BURSA (İGFA) - Açılış törenine, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım Belediye Başkan Yardımcıları, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, İl Halk Sağlığı Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Çetin, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Ekinci, İlçe Başkanı İrfan Akkaya, Hayırsever Çetin Topal, belediye meclis üyeleri ve STK üyeleri katılım sağladı.

Tören, Karaağaç Mahalle Muhtarı Sema Pamukçular için konuşmasıyla başladı. Aile Sağlık Merkezinin açılışına katkıda bulunan hayırsever Çetin Topal’a teşekkürlerini ileten Muhtar Tavukçular, “3 dönemdir muhtar olarak görev yapıyorum. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu güzel günde bir arada olduğum için çok mutluyum. Nice açılışlara…” dedi.

Muhtar Sema Pamukçular konuşmasının ardından hayırsever Çetin Topal’a çiçek takdim etti.

Bugün 55. aile sağlığı merkezimizi açmanın sevincini yaşadığını dile getiren İl Halk Sağlığı Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Çetin, “Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Muhtar hanımefendinin gayretlerine şahidim. Bakanlığımızın 2028 hedefi vardı. Birin ortalaması 3000 kişi olacaktı ve Yıldırım bunu başardı. Hayırlı olsun.” şeklinde konuştu.

100 BİN İNSANA HİZMET EDECEK AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİ KAZANDIRILDI

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise şu ifadeleri kullandı: “Yeni Yıldırım’ın yeniden inşası için birlikte adım attık. Sadece şehrimizin inşaası noktasında değil hemşehrilerimizin konforu noktasında bir çok noktada örnek olacak, hizmet edecek projeler gerçekleştirdik. Bursa’nın en güzel kütüphanelerini, spor merkezlerini, 12 adet aile sağlığı merkezini bu dönemde ilçemize kazandırdık. 100 bin insana hizmet edecek aile sağlığı merkezlerini kazandırdık. Tüm kurum müdürlerimize bir kez daha teşekkür ediyoruz. Bir olduğumuzda güzellikler ortaya çıkıyor. Hepimiz bu dünyada misafiriz, inşallah rabbim öte tarafımızı bu taraftan daha güzel eyler. Hayırsever Çetin Bey’in annesi Medine Hanım 1971’de vefat etmiş, 14 yıl öncede babası Hasan Bey vefat etmiş. Allah onlardan razı olsun, mekanlarını cennet eylesin. Bu süreçlerde bize destek veren herkese teşekkür ediyorum. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim etsin. Yıldırım sizinle güzel, iyi ki varsınız.”

Muhtar Sema Pamukçular, Yıldırım Belediye başkanı Oktay Yılmaz’a çiçek takdim etti. Ardından Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz hayırsever Çetin Topal’a teşekkür mahiyetinde çiçek ve plaket takdim etti.

Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, “Belediyenin katkıları var, Çetin Bey gibi hayırseverler bulunuyor. Bu çalışmalar zaman alıyor. Yıldırım’da yaşam konforunun artması için bize destek olan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz’a teşekkür ediyorum. Çetin Bey gibi hayırseverlere teşekkür ediyorum. Şimdiden ‘Alev Alatlı Düşünce Merkezi’nin de hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.