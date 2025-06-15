Bursa İl Jandarma Komutanlığı, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonda 5 şüpheliyi gözaltına aldı; 12 Tayland uyruklu kadın mağdur kurtarılırken, 4 şüpheli tutuklandı.BURSA (İGFA) - Bursa İl Jandarma Komutanlığı, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde önemli bir operasyona imza attı.

Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Tayland uyruklu kadınların masaj salonlarında zorla çalıştırıldığını tespit ederek harekete geçti.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin mağdurları çalışma ve oturma izni vaadiyle kandırdığı, pasaportlarına el koyduğu, tehdit ve baskıyla kiralık evlerde tuttuğu ve bazı mağdurlara fuhuş yaptırdığı belirlendi.

https://twitter.com/bursailjandarma/status/1934159277221945493

OPERASYONDA 5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ekipler, 2 otel spa merkezi, 2 ikamet ve 2 araçta arama yaparak 5 şüpheliyi (2 kadın, 3 erkek) gözaltına aldı. Operasyonda, 12 Tayland uyruklu kadın mağdur kurtarıldı; bunlardan 6’sına İl Göç İdaresi tarafından “insan ticareti mağduru” tanımlaması yapıldı. Ayrıca, dijital materyal, belge ve dökümanlara el konulurken, izinsiz yabancı işçi çalıştıran iş yerlerine idari işlem uygulandı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 1 ŞÜPHELİYE EV HAPSİ

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na sevk edilen 5 şüpheliden 4’ü tutuklanırken, 1 şüpheliye ev hapsi cezası verildi.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, insan tacirlerine karşı operasyonel faaliyetlerin kararlılıkla süreceğini vurguladı.