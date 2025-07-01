Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşayan Ünal Kılıç, özel hastanelerin yüksek muayene ücretlerine karşı verdiği mücadeleyle dikkat çekti. Son 3 ayda 110 bin TL iade alan vatandaş Kılıç, diğer vatandaşları da haklarını aramaya davet etti.BURSA (İGFA) - Bursa’nın Osmangazi ilçesinde kamuda harita teknikeri olarak çalışan Ünal Kılıç, özel hastanelerin fahiş muayene ücretlerine karşı yürüttüğü mücadeleyle örnek oluyor.

Yıllardır özel hastanelerden sağlık hizmeti alan Kılıç, fazla alınan ücretlerin yüzde 80’ine kadar iade alınabileceğini fark ederek, dört yıl önce bu konuda harekete geçti.

Yasal süreci tek başına yöneten Kılıç, sistemdeki açıkları tespit ederek vatandaşların mağduriyetini önlemeyi hedefledi.

ÜCRETSİZ EĞİTİMLERLE FARKINDALIK YARATIYOR

Ünal Kılıç, bilgisini paylaşmak için ücretsiz eğitimler düzenleyerek vatandaşları bilinçlendiriyor. Son 3 ayda özel hastanelerden yaklaşık 110 bin TL iade aldığını belirten Kılıç, “Amacım, herkesin hakkını aramasını sağlamak. Sağlık Uygulama Tebliği ve Özel Hastaneler Yönetmeliği’ni inceleyen herkes yasal haklarını öğrenebilir” dedi.

“HERKES HAKKINI ARAMALI”

Vatandaşların mağdur olmaması için mücadelesini kararlılıkla sürdüren Kılıç, farkındalığı artırmak için çalışmalarına devam edeceğini vurguladı.

Kılıç, “Herkesi yasal haklarını öğrenmeye ve talep etmeye davet ediyorum” diyerek vatandaşlara çağrıda bulundu.