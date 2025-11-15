Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından genç girişimcileri desteklemek ve kenti girişimcilik ekosisteminin öncü aktörlerinden biri haline getirmek amacıyla düzenlenen 'Bursa Demo Day 2025' programında ödüller sahiplerini buldu.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı'na bağlı Araştırma, Geliştirme ve İnovasyon Şube Müdürlüğü bünyesindeki B-CUBE Akıllı Şehircilik ve İnovasyon Merkezi koordinasyonunda hazırlanan 'Bursa Demo Day 2025', hayallerini gerçeğe dönüştürmek için yola çıkan genç girişimcileri ağırladı.

17 girişim grubundan sunum

Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Mudanya Üniversitesi, Bursa Uludağ TTO, Ulutek, Bursa TTO, Bursateknopark, BUSİAD ve BİSİAD'in da destek verdiği 'Bursa Demo Day 2025'e 85 girişim başvurusu olurken, süreç içinde seçilen 20 girişimin PoC (test) süreci ile belediye hizmetleri ölçümlendi. Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'ndeki programda ise 17 girişim grubu gün boyunca sunum yaptı.

B2B görüşmelerinin de yapıldığı programda sahne alan Türkiye'nin önde gelen pazarlama ve yapay zeka dönüşüm uzmanı, stratejist ve yazar Yüce Zerey, teknolojinin hızla değiştiğini, gerçekten adapte olanların kazandığını söyledi. Yapay zeka pazarının, dünya tarihinin en hızlı büyüyen pazarı olduğunu vurgulayan Zerey, Bursa'nın da bir ticaret DNA'sına sahip olduğunu vurgulayarak yeni sürece adapte olabilmenin önemine değindi.

Girişimci fikirler sahne aldı

Suphi Emre Şahin, Batuhan Baybalı, Doç. Dr. İsmail Durgun, Tuncer Hatunoğlu, Kadir Ceran, Doç. Dr. Kemal Furkan Sökmen, Dr. İmren Öztürk Yılmaz, Bülent Gümüş ve Okan Otuz'dan oluşan uzman jüri ekibi, sahne alan girişimcilerin fikirlerini büyük bir dikkatle dinledi. Yapılan değerlendirme sonucunda iklim değişikliği problemlerine çözüm geliştiren 'Raymare' birinci, orman yangınlarının erken tespiti için cihazlar geliştiren 'Kozalak Yangın' ikinci, toksik emisyonlar ve gaz sızıntılarını gerçek zamanlı tespit edebilen teknoloji üzerine çalışma yapan 'Smell Control' üçüncü oldu. DemoDay de birinci olan girişime 500 bin TL, ikinciye 300 bin TL, üçüncüye ise 200 bin TL para ödülü verildi. Platin Capital tarafından 'FCM Mobility' ve 'Görsentam' girişimlerine ise 75'er bin TL ödül verildi. Yine Platin Capital tarafından birinci seçilen girişim, yatırım turuna çıkarılacak. BUSİAD ise ilk 5'e girmeye hak kazanan girişimciler için yatırımcı görüşmeleri düzenleyecek.

Girişimcilerden teşekkür

Bursa Demo Day sayesinde hem girişimlerini anlatma hem de potansiyel yatırımcılarla görüşme imkanı bulduklarını ifade eden girişimciler, Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ve paydaşlarına teşekkür etti.

Jüri üyeleri adına konuşan BTÜ Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi ve Rubida Mühendislik Genel Müdürü Doç. Dr. Kemal Furkan Sökmen, önemli organizasyona öncülük eden Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Organizasyonun girişimciler açısından gayet verimli geçtiğini söyleyen Sökmen, ilçe belediyelerin de Büyükşehir Belediyesi'ni örnek alarak belirli periyotlarla DemoDay düzenleyebileceğini dile getirdi.