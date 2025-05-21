Bursa Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, mahalle muhtarlarıyla düzenli olarak gerçekleştirdiği çözüm toplantılarına devam ediyor.BURSA (İGFA) - Bursa'da Gemlik Belediyesine ait Fayton Kafe’de gerçekleşen toplantıya Muhtarlar Derneği Başkanı Ayhan Gündoğdu, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, Gemlik Belediyesi ve BUSKİ yetkilileri ile muhtarlar katıldı.

Toplantıda konuşan Başkan Deviren, geçtiğimiz hafta sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan Karacaali Muhtarı Göksal Noca’ya geçmiş olsun dileklerini iletti. Sokak hayvanları konusuna dikkat çeken Deviren, “Kurtul’da 6 dönümlük bir alanda barınak projemiz için altyapı çalışmalarına başlıyoruz. Ne yazık ki çevre il ve ilçelerden Gemlik’e hayvan bırakılıyor. Şu anda ilçemizde 5 bin 500 sahipsiz hayvan var. Bu durumu muhtarlarımızla birlikte çözüme kavuşturacağız” dedi.

Muhtarlara çağrıda bulunan Başkan Deviren, sorunların ilk önce belediyeyle paylaşılmasını isteyerek, “Bu kenti birlikte yönetiyoruz. Halkın taleplerine en hızlı ve düşük maliyetle çözüm üretmeliyiz” diye konuştu.

Emlak rayiç bedelleriyle ilgili değerlendirmelerde de bulunan Deviren, “Emlak vergisi belediyelerin önemli gelir kaynaklarından biri. Adil ve gerçekçi bir düzenleme için iletişim içinde olmalıyız” dedi.

Çevre konularına da değinen Deviren, müsilajla mücadelede önemli bir adım olarak Orhangazi Arıtma Tesisi’nin devreye alındığını belirtti. Karsak Deresi’ne bağlantısı bulunan tüm işletmelerden bilgi talep edildiğini ifade eden Deviren, “Gemlik Körfezi’ni önümüzdeki yıllarda daha temiz ve yaşanabilir hale getireceğiz” dedi.

Toplantı sonunda Başkan Deviren, “Denize, çevreye, sokaktaki canlara ve birbirimize sahip çıktıkça her şey çok daha güzel olacak” mesajıyla birlik ve dayanışma vurgusu yaptı.