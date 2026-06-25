İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanvekili Nuri Aslan, Türkiye Caferileri Evrensel Aşura Matem Merasimi'nde yaptığı konuşmada birlik, kardeşlik ve adalet vurgusu yaptı. Aslan, Caferi toplumunun taleplerine destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Vekili Nuri Aslan, Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Caferileri Evrensel Aşura Matem Merasim Törenine katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Programda; CAFERİDER Başkanı Hasan Babur, Mesut Yıldırım, Esma Ersin, İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Hüseyin Simai Sarraf, Davut Gül, Selahattin Özgündüz ve Cevdet Yılmaz konuşma yaptı.

Törende konuşan İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Muharrem ayı ve Aşura'nın anlamına dikkat çekerek, Kerbela'nın adalet ve direniş sembolü olduğunu ifade etti. Başkan Vekili Aslan, 'Muharrem ayı Kerbela'da zalimin zulmüne boyun eğmeyenlerin matemidir' diyerek, Hz. Hüseyin ve Ehl-i Beyt'in mücadelesinin adalet, sabır ve hakikat anlayışıyla anılması gerektiğini söyledi. Toplumun farklı kesimlerinin geçmişte yaşadığı acıların tanınması ve ayrımcılıkların ortadan kaldırılması gerektiğini belirten Aslan, birlik ve kardeşliğin güçlendirilmesinin önemine vurgu yaptı.

'AŞURA MERASİMİNİ ÇOK KIYMETLİ BULUYORUZ'

Aşura Matem Merasimi'nin geçmişin acılarıyla yüzleşmek ve günümüzde adalet mücadelesini hatırlamak açısından önemli olduğunu dile getiren Aslan, Caferi toplumunun barışçıl duruşunun toplumun tamamı için değer taşıdığını söyledi. Başkan Vekili Aslan, 'Tarih boyunca karşılaştığı her türlü haksızlığa ve zorluğa rağmen, adalet ve barış çizgisinden milim sapmayan Caferi toplumunun bu vakur ve barışçıl duruşu hepimiz için çok önemlidir' ifadelerini kullandı.

Protokol konuşmalarının ardından Zeynebiye Gençlik Tiyatrosu tarafından sahnelenen Kerbela'nın anlatıldığı kısa tiyatro gösterisi sahnelendi. Tören sahne programlarıyla son buldu.