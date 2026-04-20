BURSA (İGFA) - Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 No'lu Şubesi tarafından düzenlenen 'Eğitimin Pusulası: Sorunlar ve Çözüm Yolları Çalıştayı', akademisyenler, okul yöneticileri ve öğretmenlerin katılımıyla Bursa'da gerçekleştirildi.

Yaklaşık 6 aylık hazırlık sürecinin ardından 2 gün süren çalıştayda; eğitimde fiziki altyapı, öğretmenlerin mesleki sorunları, akademik başarı, öğrenci davranışları, veli-okul iş birliği ve eğitim politikaları gibi başlıklar detaylı şekilde ele alındı. Çalıştayda oluşturulan altı grup, sahadaki tecrübeler ile akademik bilgiyi bir araya getirerek çözüm önerileri geliştirdi.

Programda, ortaya çıkan tüm verilerin raportörler ve moderatörler tarafından birleştirilerek Bursa ve Türkiye eğitimine yönelik kapsamlı bir rapora dönüştürüleceği belirtildi. Raporun aynı zamanda akademik çalışmalara kaynaklık etmesi hedefleniyor. Memur-Sen Bursa İl Temsilcisi, Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 No'lu Şube Bakanı Ramazan Acar, çalıştayın eğitim politikalarına yön verecek nitelikte olduğunu belirterek, 'Konuşmaya değil, eğitime yön vermeye devam edeceğiz' dedi.

Eğitim-Bir-Sen Bursa 1 No'lu Şube Eğitim ve Sosyal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Remzi Ayaz ise çalıştayın yalnızca bir değerlendirme değil, aynı zamanda yeni bir yol haritası oluşturma amacı taşıdığını ifade ederek, eğitim alanında çözüm odaklı çalışmaların süreceğini vurguladı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi akademisyenlerinin de katılım sağladığı çalıştayın sonunda hazırlanacak raporun kitaplaştırılarak ilgili kurumlara sunulacağı bildirildi.