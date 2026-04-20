Toplumun temel yapı taşı olan ailenin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüren Osmangazi Belediyesi, düzenlediği eğitim, seminer ve atölye programlarıyla her yaştan bireyin hayatına dokunmaya devam ediyor.

BURSA (İGFA) - Bursa Osmangazi Belediyesi, 'Güçlü Aile, Sağlıklı Toplum' anlayışıyla hayata geçirdiği 'Ana Baba Okulu' projesiyle aile yapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.

Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nde Bursa Aile Danışmanları ve Eğitim Derneği iş birliğiyle ikinci oturumu düzenlenen etkinlik, alanında uzman isimlerin katılımıyla gerçekleşti.

Aile içi iletişimin güçlendirilmesi, ebeveynlik becerilerinin geliştirilmesi ve çocukların sağlıklı bireyler olarak yetişmesine katkı sunulması amacıyla düzenlenen eğitim programında; sevgi, sınır, özgüven ve rehberlik gibi temel başlıklar ele alındı. Katılımcı ebeveynler, hem teorik bilgilerle donatıldı hem de günlük hayatta karşılaştıkları sorunlara yönelik çözüm önerileriyle desteklendi.

ANNE BABANIN TUTUMLARI ÇOCUKLARI ETKİLİYOR

Aile içindeki denge ve özgüven kavramlarına dikkat çeken oturumun konuşmacılarından Sosyolog ve Aile Danışmanı Sıraç Demir, anne-baba-çocuk üçgeninde sağlıklı sınırların önemini vurguladı.

Oturumda deneyimlerini paylaşarak bilgilendirmelerde bulunan Uzman Sosyolog Aile Danışmanı Şeydanur Aydın Kaptan da yaptığı açıklamada şunları söyledi:

'Anne baba olmak, rehberlik, sevgi ve sınırlar başlığı altında ebeveyn tutumlarına değindik. Ebeveyn tutumlarının çocuk gelişimi üzerindeki etkilerini konuştuk. Güzel bir oturum oldu, emeği geçenlere teşekkür ederiz. İdeal anne baba olmanın önemli olduğu günümüzdeki tutumlara dikkat çektik. Tutumların, çocukların gelişimi üzerindeki etkilerini konuştuk.'

AİLELERİN SORUMLULUKLARI MASAYA YATIRILDI

Oturumun bir diğer konuşmacısı Sosyolog ve Aile Danışmanı Sema Çakmak ise, 'Hata yapma sürecinden bahsettik, duyguları kabul edilen çocukların sorumluluk alma konusunda ne kadar yetkin hale geldiğinden, ailelerin bu konudaki sorumluluklarından bahsettim' ifadelerini kullandı.

Ebeveynlere önemli bilgilendirmelerde bulunan konuşmacılar, programın sonunda desteklerinden dolayı Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti.